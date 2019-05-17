Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия

В ближайшие десятилетия определять потенциал российской армии и флота будут боевые лазерные комплексы, заявил президент России. Оружие такого типа, добавил он, еще недавно встречалось только в фантастических рассказах

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня. Такую точку зрения Путин высказал на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил России, передает корреспондент РБК.

Открывая встречу, ее участникам — руководящему составу Минобороны, а также предприятий ОПК — президент предложил «отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружений — в том числе, создаваемых на основе так называемых новых физических принципов».

«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — заявил президент, уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна. Потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически весь XXI век, будут во многом определять потенциал российской армии и флота», — резюмировал Путин.