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Путин оценил значение известного только по фантастике лазерного оружия
В ближайшие десятилетия определять потенциал российской армии и флота будут боевые лазерные комплексы, заявил президент России. Оружие такого типа, добавил он, еще недавно встречалось только в фантастических рассказах
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назвал типы вооружений, которые, по его мнению, «практически весь XXI век» будут определять потенциал российской армии и флота. Таким оружием, считает глава государства, должны стать боевые лазерные комплексы тактического уровня. Такую точку зрения Путин высказал на совещании, посвященном развитию Воздушно-космических сил России, передает корреспондент РБК.

Открывая встречу, ее участникам — руководящему составу Минобороны, а также предприятий ОПК — президент предложил «отдельно рассмотреть, как в целом идет разработка перспективных образцов вооружений — в том числе, создаваемых на основе так называемых новых физических принципов».

«Кроме того, обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптико-электроники, включая то оружие, которое еще недавно встречалось только в фантастических рассказах», — заявил президент, уточнив, что имеет в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна. Потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически весь XXI век, будут во многом определять потенциал российской армии и флота», — резюмировал Путин.

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Участникам совещания он также предложил рассмотреть, как продвигается межведомственная программа «Перспективная морская электроэнергетика». «Можно будет, если добьемся необходимого результата, использовать все эти наработки в гражданских сферах, в отдельных регионах России», — добавил глава государства, заметив, что эти материалы, в том числе, можно будет использовать в Арктике. Этот регион, заметил президент России, имеет для страны «историческое и стратегическое значение». «[Помимо этого] рассмотрим [на совещании] первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и гиперзвуковой комплекс «Кинжал», — заключил Путин.

О том, что военные в прошлом году отработали применение боевых лазерных комплексов «Пересвет», российский президент рассказывал в декабре. Видео подготовки к работе этого лазера Минобороны показывало летом 2018-го.

Новинки отечественного ОПК, подчеркивал тогда Путин, «кратно увеличивают потенциал армии и флота, тем самым надежно и безусловно обеспечивают безопасность России на ближайшие десятилетия». 

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После этого с начала 2019-го российское Минобороны неоднократно отчитывалось об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет «Кинжал». Путин же, выступая на совещании по вопросам ОПК, в мае поставил перед российскими специалистами задачу создать средства защиты от гиперзвукового оружия раньше, чем вооружение такого типа появится у других государств. Сейчас, подчеркивал глава государства, такое оружие есть только у России.

В Соединенных Штатах в декабре прошлого года признали неготовность противостоять российскому гиперзвуковому оружию России. После этого в Пентагоне заявили о намерении в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, которые создают Москва и Пекин. В середине марта в американском военном ведомстве официально запросили $2,6 млрд на разработку гиперзвуковых беспилотников.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, лазерное оружие
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