Минобороны показало видео подготовки к работе боевого лазера «Пересвет»

Минобороны России показало подготовку к работе боевого лазерного комплекса «Пересвет». Видео опубликовано на официальной странице ведомства «ВКонтакте».

На видеозаписи показано, как автомобили «КамАЗ» с прицепом выезжают из гаража и движутся к лесистой местности, а также как работает экипаж автомобилей. Кроме того, демонстрируется развертывание операторами оптико-электронных средств боевого лазера.

«В настоящее время поступившие в войска лазерные комплексы «Пересвет» развернуты в местах их дислокации», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее Министерство обороны показало видео пуска гиперзвуковых ракет «Авангард» и «Кинжал». Также военные рассказали, что ведут подготовку летных испытаний усовершенствованных экспериментальных образцов крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник».