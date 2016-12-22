В Росгвардии объяснили покупку «Газелей» с лазерными излучателями

Купленные Росгвардией машины с системами комплексного нелетального воздействия предназначены для контртеррористических операций, сообщили РБК в пресс-центре ведомства.

«Закупаемое Росгвардией оборудование не является оружием и предназначено для постановки акустических и иных помех при проведении контртеррористических операций», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Росгвардия приобрела две «Газели» с системами нелетального воздействия, которые нужны для создания «определенных поведенческих реакций» у правонарушителей. «Открытые медиа» писали, что данная система включает в себя лазерные излучатели.

Росгвардия заключила госконтракт еще в мае, в конкурсе участвовала только одна компания — «АСБ Плюс». Сумма заказа составила 65,2 млн руб.