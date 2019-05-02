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Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Управление перспективных исследовательских программ Министерства обороны США (DARPA) намерено до конца 2019 года провести испытания прототипов гиперзвукового оружия. Об этом сообщил журналистам директор DARPA Стивен Уокер, пишет газета Investor's Business Daily.

По словам Уокера, речь идет о двух блоках — планирующем и воздушно-реактивном. При этом директор DARPA не стал давать твердых гарантий об испытаниях, указав, что сроки подобного рода «имеют обыкновение сдвигаться». Он также не исключил возможности проведения испытаний в 2020 году, выразив надежду на то, что испытания проведут раньше. Кроме прочего, Уокер усомнился в том, какой из блоков будет испытан раньше. 

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«Идет настоящая гонка между двумя блоками, которая определит, кто из них станет первым. По сути [испытания] запланированы примерно на одно и то же время... Я сейчас не могу прогнозировать, кто из них победит», — отметил Уокер.

В марте стало известно, что американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер и заключила контракт на сумму $63,3 млн с Министерством обороны США для развития программы гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

Теги: американское оружие, испытание, DARPA
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