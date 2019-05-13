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Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Политика ,  
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Путин назвал условие разработки средств защиты от гиперзвукового оружия
На данный момент гиперзвукового оружия нет ни у одной страны, кроме России. Но рано или поздно, уверен Путин, оно там появится. В связи с этим, считает президент, российские специалисты должны ускорить разработку средств защиты
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил о том, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других государств. Об этом он заявил, выступая на совещании по вопросам ОПК, передает корреспондент РБК.

Научный и производственный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, как и кадровый российский потенциал, считает глава государства, «плотно обеспечивает запланированный эффект от перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым».

«Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет. Нет ни у кого, кроме нас, кроме России», — заметил Путин, добавив однако, что рано или поздно такое оружие появится в ведущих странах мира.

«И для нас с вами будет лучше, — продолжил президент, — если для них [других государств] это будет поздно. А что значит, для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружений у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство тех армий, о которых [речь идет] в документах».

Политика
В США заявили о планах испытать прототипы гиперзвукового оружия

Разработку гиперзвуковой ракеты «Циркон» со скоростью 9 махов и дальностью полета более 1 тыс. км Путин анонсировал, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале. Она, отмечал глава государства, станет ответом Москвы на размещение американских ракет в Европе. Разработка «Циркона», подчеркивал политик, идет «по графику». В будущем, по его словам, ею могут быть вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Кроме того, Минобороны России с начала года неоднократно отчитывалось об успешных испытаниях гиперзвуковых ракет «Кинжал» класса «воздух — земля». Также после приостановки США участия в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Путин поручил российским специалистам разработать наземный комплекс с гиперзвуковым оружием.

В Соединенных Штатах в декабре прошлого года признали неготовность противостоять гиперзвуковому оружию России. После этого в Пентагоне заявили о намерении в течение трех лет разработать систему предупреждения о пусках гиперзвуковых ракет, которые создают Москва и Пекин, а в середине марта в американском военном ведомстве официально запросили $2,6 млрд на разработку гиперзвуковых беспилотников.

Авторы: Инна Сидоркова, Евгения Маляренко
Теги: Владимир Путин, гиперзвуковая ракета
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