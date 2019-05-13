Путин назвал условие разработки средств защиты от гиперзвукового оружия

На данный момент гиперзвукового оружия нет ни у одной страны, кроме России. Но рано или поздно, уверен Путин, оно там появится. В связи с этим, считает президент, российские специалисты должны ускорить разработку средств защиты

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин заявил о том, что средства защиты от гиперзвукового оружия должны появиться у России раньше, чем такое оружие появится у других государств. Об этом он заявил, выступая на совещании по вопросам ОПК, передает корреспондент РБК.

Научный и производственный потенциал российского оборонно-промышленного комплекса, как и кадровый российский потенциал, считает глава государства, «плотно обеспечивает запланированный эффект от перевооружения войск на новейшую технику, способную эффективно противостоять средствам воздушного нападения вероятного противника, в том числе и гиперзвуковым».

«Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия в мире нет. Нет ни у кого, кроме нас, кроме России», — заметил Путин, добавив однако, что рано или поздно такое оружие появится в ведущих странах мира.

«И для нас с вами будет лучше, — продолжил президент, — если для них [других государств] это будет поздно. А что значит, для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружений у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство тех армий, о которых [речь идет] в документах».