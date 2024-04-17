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Военная операция на Украине ,  
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Конгрессмены предложили дать Украине дальнобойные ATACMS

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: lockheedmartin.com
Фото: lockheedmartin.com

Новый законопроект о помощи Украине, который был 17 апреля представлен в Палате представителей Конгресса США, предполагает передачу Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Они способны поражать цели на расстоянии до 300 км.

«Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего Закона, Президент [США Джо Байден] должен передать армейские тактические ракетные комплексы большой дальности правительству Украины», — говорится в тексте законопроекта.

Отмечается, что передача может быть отменена, если президент США сочтет, что это может нанести ущерб национальной безопасности страны.

В зависимости от модификации дальность стрельбы может быть разной. К примеру, у базовой версии ATACMS block I (MGM 140A) она составляет только 165 км, а у ATACMS block IIA (MGM 164B) — уже 300 км. Киев просит передать ему модель с максимальной дальностью именно в 300 км. В прошлом октябре украинская армия получила модель на 165 км и применила ее в Запорожской области.

О ракетах какой дальности действия идет речь сейчас, в законопроекте напрямую не говорится.

Украинские власти на протяжении долгого времени просили передать ATACMS, однако в Вашингтоне сначала отказывались от этого. Источники Politico в феврале прошлого года говорили, что американские власти заявили представителям Украины, что передача ATACMS «приведет к сокращению запасов американского оружия и нанесет ущерб готовности вооруженных сил США к будущей войне».

В феврале этого года представители Пентагона сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ATACMS и что они вряд ли отправят их Украине без выделения средств на пополнение американских запасов.

Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет использовать ATACMS в ответ на удары по энергетической инфраструктуре для атак по военным аэродромам и другим целям в Крыму. «Когда Россия узнает, что мы можем уничтожить эти самолеты, они не будут атаковать из Крыма», — добавил он.

При этом Киев обязался не наносить удары по российской территории — Украина считает Крым своей территорией и не признает результаты прошедшего в 2014 году референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России. В Москве говорили, что вопрос принадлежности Крыма закрыт. Не признает Киев и вхождение ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Власти США не могут согласовать новый пакет помощи Украине с осени 2023 года.

Российская сторона требует прекратить военное снабжение ВСУ и называет поставки западного оружия вмешательством в конфликт.

Материал дополняется.

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Андрей Гатинский, Полина Мартынова Полина Мартынова
ATACMS Конгресс США палата представителей США
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