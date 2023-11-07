NYT узнала об опасениях Белого дома, что ATACMS не помогут Украине

Ранее власти США опасались, что передача Киеву ракет ATACMS пересечет «российские красные линии», а теперь думают, что эти ракеты не изменят ход конфликта, пишет NYT

Фото: lockheedmartin.com

Белый дом опасается, что оперативно-тактические ракеты ATACМS, переданные Киеву, не смогут изменить ход конфликта на Украине, пишет The New York Times со ссылкой на помощников президента США Джо Байдена.

Ранее Байден долгое время отказывался предоставлять этот комплекс, поскольку опасался, что его применение может пересечь «российскую красную линию», отмечает издание.

«Все же США дали [президенту Украины Владимиру] Зеленскому все системы вооружений, которые он просил, включая ракеты большой дальности ATACMS. <...> Теперь опасения заключаются в том, что ракеты не очень-то помогут украинцам, потому что русские размещают свою авиацию вне пределов досягаемости этого оружия», — говорится в публикации.

The New York Times также отметила, что Байден вынужден «сдерживать усталость и недовольство ходом боевых действий на Украине, появившиеся из-за ощущения, что миллиарды долларов американской помощи потрачены напрасно».

Американские официальные лица также опасаются, что из-за откровенности украинского главкома Валерия Залужного убедить республиканцев проголосовать за продолжение финансовой помощи Украине будет труднее.

Валерий Залужный заявил, что боевые действия переходят в новую фазу, превращаясь в позиционную войну на истощение. Он признал, что «глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет» и ситуация на фронте зашла в тупик. С ним поспорил президент Украины Владимир Зеленский, который считает, что в начале военных действий ситуация была сложнее. Российские власти не раз называли контрнаступление ВСУ провалившимся и осуждали западные государства за поставку вооружений Украине.

О том, что США тайно передали Украине небольшую партию ATACMS, 17 октября сообщили источники The Wall Street Journal. Позже эту информацию подтвердил украинский президент Владимир Зеленский. В Белом доме заявили, что дальность поставленных ракет составляет 165 км.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что ATACMS кардинально не изменят ситуацию в зоне специальной военной операции. При этом он назвал их поставку Украине ошибкой со стороны США.