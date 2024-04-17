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Военная операция на Украине ,  
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Над Мордовией перехватили украинский беспилотник

Минобороны сообщило о перехвате украинского дрона над Мордовией
Сюжет
Военная операция на Украине
Это вторая атака на регион за неделю. В ночь на 11 апреля над регионом перехватили и уничтожили два беспилотника. Мордовия находится примерно в 700 км от украинской границы
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Мордовии, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 8:00 мск, добавили в ведомстве.

Мордовия находится примерно в 700 км по прямой от границы с Украиной.

Впервые о сбитых беспилотниках над Мордовией сообщили неделю назад, 11 апреля.Тогда над регионом перехватили и уничтожили два дрона. Глава республики Артем Здунов уточнил, что никто не пострадал. Весной 2024 года впервые атакам подверглись Татарстан (1,2 тыс. км до границы с Украиной) и Вологодская область (1,1 тыс. км).

Над Мордовией впервые сбили беспилотники
Политика
Фото:Global Look Press

С начала военной операции российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Ночью 17 апреля об опасности атаки дронов сообщили власти Липецкой, Курской и Воронежской областей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки, заявил, что российские военные начеку, они делают все необходимое.

Над Мордовией перехватили украинский беспилотник
Над Мордовией перехватили украинский беспилотник

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Теги
София Шошина София Шошина
Мордовия Минобороны беспилотники
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