Над Мордовией перехватили украинский беспилотник
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотник над территорией Мордовии, сообщило Минобороны в телеграм-канале. Атаку пресекли около 8:00 мск, добавили в ведомстве.
Мордовия находится примерно в 700 км по прямой от границы с Украиной.
Впервые о сбитых беспилотниках над Мордовией сообщили неделю назад, 11 апреля.Тогда над регионом перехватили и уничтожили два дрона. Глава республики Артем Здунов уточнил, что никто не пострадал. Весной 2024 года впервые атакам подверглись Татарстан (1,2 тыс. км до границы с Украиной) и Вологодская область (1,1 тыс. км).
С начала военной операции российские регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. Ночью 17 апреля об опасности атаки дронов сообщили власти Липецкой, Курской и Воронежской областей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя атаки, заявил, что российские военные начеку, они делают все необходимое.
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