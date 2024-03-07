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Военная операция на Украине ,  
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Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона

Губернатор Филимонов: инцидент на заводе «Северстали» произошел из-за атаки БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
О «технологическом инциденте» на объекте «Северстали» в Череповце этим утром сообщил представитель компании. Губернатор Филимонов уточнил, что завод атаковал дрон. Минобороны ранее не сообщало об атаках БПЛА на Вологодскую область
Георгий Филимонов
Георгий Филимонов (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

«Технологический инцидент» на промышленной площадке «Северстали» в Череповце произошел из-за атаки беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

«В Вологодской области на предприятии «Северсталь» сегодня утром произошел инцидент в районе доменной печи в результате попадания беспилотного летательного аппарата неустановленной принадлежности», — сказал Филимонов.

По его словам, «в результате инцидента работа печи нарушена не была, предприятие работает в штатном режиме». На месте происшествия работают оперативные и следственные службы, пострадавших нет.

Минобороны России ранее не сообщало об атаках беспилотников на Вологодскую область. Регион расположен на северо-востоке Восточно-Европейской равнины, граничит с Архангельской областью на севере, Кировской — на востоке, с Костромской и Ярославской — на юге, с Тверской и Новгородской — на юго-западе, с Ленинградской — на западе и с Республикой Карелия на северо-западе. От территории Украины Вологодская область удалена почти 1 тыс. км (по прямой).

«Северсталь» заявила о «технологическом инциденте» на заводе в Череповце
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

О «технологическом инциденте» на объекте «Северстали» в Череповце этим утром сообщил генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов Евгений Виноградов. «В доменном производстве произошел технологический инцидент. Пострадавших нет. Один из агрегатов выведен в запланированный ранее ремонт», — рассказал он. Об атаке беспилотников Виноградов ничего не говорил.

«Доменная печь N4 после обследования продолжила свою работу», — сообщили РБК в пресс-службе Северстали

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В городе находится Череповецкий металлургический комбинат, ключевой актив дивизиона «Северсталь Российская сталь». Он включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового и плоского проката (в том числе трубное производство).

ГТРК «Вологда» писала, что около шести утра местные жители слышали звук взрыва в промышленном центре, о чем сообщили экстренным службам.

Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона
Глава региона объяснил инцидент на заводе «Северстали» атакой дрона


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Георгий Филимонов Вологодская область «Северсталь» беспилотники Военная операция на Украине
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