В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram о режиме воздушной опасности в регионе. Он объяснил это появлением у границ области беспилотников.
По словам Артамонова, режим «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Все силы и средства при этом приведены в повышенную готовность.
Липецкая область периодически подвергается налетам украинских БПЛА. 11 апреля дрон упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе к востоку от Липецка. Возник пожар. Пострадавших не было.
7 апреля после ввода режима воздушной тревоги украинский дрон был сбит в Краснинском районе. Пострадавших и разрушений также не было.
Утром 16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, а также малоразмерного воздушного шара над Курской областью.
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