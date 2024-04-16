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Военная операция на Украине ,  
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В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Сюжет
Военная операция на Украине
Глава региона сообщил о приближении к границам области беспилотников
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил в своем Telegram о режиме воздушной опасности в регионе. Он объяснил это появлением у границ области беспилотников.

По словам Артамонова, режим «Воздушная опасность» не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Все силы и средства при этом приведены в повышенную готовность.

Липецкая область периодически подвергается налетам украинских БПЛА. 11 апреля дрон упал на строящееся здание районной больницы в селе Доброе к востоку от Липецка. Возник пожар. Пострадавших не было.

В Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы
Политика
Фото:igor_artamonov48 / Telegram

7 апреля после ввода режима воздушной тревоги украинский дрон был сбит в Краснинском районе. Пострадавших и разрушений также не было.

Утром 16 апреля Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, а также малоразмерного воздушного шара над Курской областью.

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности
В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

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Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Липецкая область беспилотники Украина
Материалы по теме
В Липецкой области дрон упал на строящееся здание больницы
Политика
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности
Политика
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