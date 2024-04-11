Над Мордовией впервые сбили беспилотники

Глава Мордовии Здунов сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках

Глава Мордовии отчитался о сбитии двух беспилотников над регионом — это произошло впервые. Всего этой ночью системы ПВО уничтожили 12 беспилотников над шестью регионами, сообщало Минобороны

Фото: Global Look Press

Средства ПВО в ночь на 11 апреля перехватили и уничтожили два беспилотника над Мордовией, никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Артем Здунов.

«Минувшей ночью над территорией Мордовии пресечена попытка совершения атаки c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено два беспилотных летательных аппарата», — написал он.

Ранее о перехвате двух БПЛА над Мордовией также сообщало Минобороны России. Это был первый случай, когда военное ведомство отчиталось об уничтожении дронов над регионом. Республика находится на удалении примерно в 700 км (по прямой) от границы с Украиной.

Всего этой ночью системы ПВО уничтожили 12 беспилотников над шестью регионами. Над Курской и Тамбовской областями были сбиты по три БПЛА, над Белгородской областью и Мордовией — по два, над Брянской и Липецкой областями — по одному. В Липецкой области дрон упал на строящееся здание ЦРБ.

С начала российской военной операции приграничные с Украиной регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам беспилотников. В них периодически объявляют ракетную опасность, срабатывает система ПВО.

Помимо Мордовии, с начала этого года атакам дронов впервые подверглись Татарстан (1,2 тыс. км до границы с Украиной) и Вологодская область (1,1 тыс. км).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что все цели в глубине России атакуются только оружием украинского производства. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что власти прилагают все усилия для защиты регионов от атак БПЛА, меры безопасности усилены в достаточной степени.