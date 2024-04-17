В Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской области. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) привели в готовность для отражения возможной атаки. Старовойт призвал местных жителей быть бдительными.

С начала российской военной операции Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников и попадает под обстрелы. В регионе периодически объявляют ракетную опасность и опасность атаки беспилотников.

В частности, 10 апреля в селе Апанасовка в Курской области украинский беспилотник сбросил взрывчатку на автомобиль. В машине находились три человека, в том числе двое детей. Все они погибли.

За несколько минут до этого Старовойт сообщил об обстреле Глушковского района, в результате которого повреждения получила линия электропередачи. Несколько населенных пунктов остались без света. В поселке Теткино дрон-камикадзе атаковал автомобиль газовой службы, машина сгорела.