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Военная операция на Украине ,  
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Граждане 9 стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие «Алабуга Политех»

Граждане девяти стран пострадали при атаке дронов на общежитие «Алабуга Политех»
Сюжет
Военная операция на Украине
По состоянию на утро 3 апреля, в результате атаки беспилотников в особой экономической зоне «Алабуга» были ранены 14 человек, включая двоих подростков. Накануне утром два дрона атаковали здание общежития

Граждане 9 стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие «Алабуга Политех»
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Граждане девяти стран пострадали в результате атаки беспилотников на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане, сообщили РБК в пресс-службе главы республики.

Среди них — граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана.

По состоянию на утро 3 апреля, в результате взрыва в особой экономической зоне «Алабуга» получили ранения 14 человек, включая двоих подростков. Их накануне госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

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«На утро в стационаре Елабужской ЦРБ медицинская помощь оказывается шести пострадавшим, остальные были отпущены на амбулаторное лечение. У пациентов положительная динамика», — уточнили в пресс-службе.

РБК направил запросы в посольство Киргизии в России, посольство Шри-Ланки, посольство Зимбабве, посольство Руанды, посольство Конго, посольство Кении, посольство Нигерии, посольство Южного Судана.

Утром 2 апреля два дрона атаковали здание общежития в ОЭЗ «Алабуга». Еще один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Это первая атака на Татарстан с начала военных действий на Украине.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Елена Чернышова
Алабуга общежитие Татарстан беспилотники
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