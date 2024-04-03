Граждане 9 стран пострадали при атаке БПЛА на общежитие «Алабуга Политех»
Граждане девяти стран пострадали в результате атаки беспилотников на общежитие «Алабуга Политех» в Татарстане, сообщили РБК в пресс-службе главы республики.
Среди них — граждане России, Киргизии, Шри-Ланки, Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана.
По состоянию на утро 3 апреля, в результате взрыва в особой экономической зоне «Алабуга» получили ранения 14 человек, включая двоих подростков. Их накануне госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу, состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
«На утро в стационаре Елабужской ЦРБ медицинская помощь оказывается шести пострадавшим, остальные были отпущены на амбулаторное лечение. У пациентов положительная динамика», — уточнили в пресс-службе.
РБК направил запросы в посольство Киргизии в России, посольство Шри-Ланки, посольство Зимбабве, посольство Руанды, посольство Конго, посольство Кении, посольство Нигерии, посольство Южного Судана.
Утром 2 апреля два дрона атаковали здание общежития в ОЭЗ «Алабуга». Еще один беспилотник пытался атаковать нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске. Это первая атака на Татарстан с начала военных действий на Украине.
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