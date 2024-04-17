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Военная операция на Украине ,  
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Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул губернатор.

В Воронежской области не раз объявляли опасность атаки дронов. На неделе с 8 по 14 апреля это происходило четыре дня подряд.

Губернатор сообщил об уничтожении дрона над Воронежской областью
Политика
Губернатор Воронежской области Александр Гусев

9 апреля Гусев написал, что над областью уничтожили беспилотник. В результате атаки никто не пострадал.

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

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Теги
Воронежская область беспилотники дроны Александр Гусев ПВО
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