Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.
Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул губернатор.
В Воронежской области не раз объявляли опасность атаки дронов. На неделе с 8 по 14 апреля это происходило четыре дня подряд.
9 апреля Гусев написал, что над областью уничтожили беспилотник. В результате атаки никто не пострадал.
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