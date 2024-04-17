Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Он попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства области или от МЧС. «Силы ПВО наготове», — подчеркнул губернатор.

В Воронежской области не раз объявляли опасность атаки дронов. На неделе с 8 по 14 апреля это происходило четыре дня подряд.

9 апреля Гусев написал, что над областью уничтожили беспилотник. В результате атаки никто не пострадал.