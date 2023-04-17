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OFAC назвал пути обхода потолка цен на российскую нефть

OFAC выпустил предупреждения о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
Американский Минфин утверждает, что экипажи танкеров могут скрывать факты захода в российские дальневосточные порты, подменяя GPS-данные. Для обхода может использоваться и непрозрачная документация по расходам на доставку сырья
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Фото: Татьяна Меель / Reuters
Фото: Татьяна Меель / Reuters

Возможны попытки обхода потолка цен на российскую нефть при экспорте через нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» или порты Дальнего Востока, например, Козьмино, предупредило резидентов США Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

Ведомству известно, что при экспорте российской нефти по цене выше потолка, обслуживать его могли граждане США, не зная об этом из-за мошеннических практик, используемых гражданами третьих стран. OFAC утверждает, что команды некоторых танкеров манипулируют данными AIS (автоматической системы идентификации судов): используют спуфинг (подмену GPS-данных судна. — РБК), чтобы скрыть, что они заходили в Козьмино или другие порты на российском Дальнем Востоке.

«Базовые данные слежения за судном могут показывать танкер в одном месте, но более сложные отчеты морских разведывательных служб могут свидетельствовать, что судно заходило в порт Козьмино», — объяснили в управлении, там также отметили, что такой метод может использоваться при перекачке груза с одного судна на другое.

OFAC предупредило трейдеров, что методом обхода потолка цен может быть непрозрачность расходов на доставку российской нефти. Ведомство отмечает, что в руководстве по применению «ценового потолка» расходы на фрахт, растаможивание и страхование не включены в предельную цену.

«Неучет этих затрат может быть использован для сокрытия того факта, что российская нефть была куплена выше предельной цены», — предупредили в OFAC. Управление рекомендует, чтобы счета на услуги по фрахту, растаможиванию и страхованию выставлялись отдельно от самой нефти и «по коммерчески разумным ставкам». Покупателю стоит насторожиться в случае отказа контрагента предоставить документы, подтверждающие покупку нефти по цене в пределах потолка, отметило ведомство.

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Потолок цен на нефть из России действует с 5 декабря 2022 года. Он установлен на уровне $60. Ограничительную меру одобрили страны «Большой семерки» (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Евросоюз и Австралия.

Кроме того, с 5 декабря заработало европейское эмбарго на поставки сырой российской нефти морским путем, с 5 февраля введено эмбарго на российские нефтепродукты: $100 за баррель за те, что торгуются с наценкой по отношению к сырой нефти, и $45 за баррель за те, что продаются с дисконтом.

В Минэнерго США сочли, что ограничение цен на российскую нефть «работает хорошо». Власти России пообещали не поставлять сырье тем, кто будет соблюдать потолок.

Посол по особым поручениям российского МИДа Юрий Сентюрин заявлял, что в 2022 году экономические отношения были искусственно поставлены в зависимость от геополитики из-за безответственных политически мотивированных решений, текущее состояние мировой энергетики рискует перерасти в кризисное. По его словам, «манипуляции вокруг потолка цен на нефть» носят деструктивный характер, негативно сказываются на инвестиционном климате в отрасли и ставят под удар интересы потребителей. 

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Юлия Волкова Юлия Волкова
OFAC Минфин США потолок цен на нефть ВСТО
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