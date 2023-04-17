Президенту разрешат защищать граждан от противоречий интересам России

Президента решили наделить полномочиями защищать граждан от решений международных организаций, «противоречащих интересам России». Поправку Володин и еще 300 депутатов внесли ко второму чтению законопроекта о срочниках-миротворцах

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Госдуме предложили внести изменения в закон «О безопасности» и наделить президента России правом принимать меры по защите страны и ее граждан от решений иностранных и международных органов, если они противоречат интересам России. Такое предложение содержится в поправках, предложенных ко второму чтению законопроекта, разрешающего включать в состав миротворческих сил солдат-срочников.

Изначально законопроект предполагал только изменения в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (был принят в первом чтении 4 апреля). Однако поправка, одобренная в понедельник комитетом по обороне, предлагает внести изменения и в статью 8 закона «О безопасности». В ней перечислены полномочия президента в сфере обеспечения безопасности.

Пункт 6 этой статьи устанавливает, что президент принимает решение о применении специальных экономических мер, а также мер по защите граждан от преступных и других противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму. Третьим пунктом депутаты предлагают включить меры по защите России и ее граждан «в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Соавторами поправки указаны более 300 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин.

О необходимости таких поправок в законодательство Володин говорил еще в конце марта. Это произошло после того, как Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Володин также уверял, что необходимы изменения в закон «О безопасности», которые бы запрещали деятельность МУС на территории России. Помимо этого, нужны изменения и в УК, предусматривающие запрет публичных призывов к исполнению решений МУС, говорил председатель нижней палаты парламента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас счел законодательную реакцию на действия МУС «пустой и бессмысленной затеей», так как, по его мнению, суд является «квазисудебной коррумпированной структурой без правовых основ».

Решение МУС об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой в МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права». А в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.

