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Президенту разрешат защищать граждан от противоречий интересам России

Депутаты решили дать президенту право защищать россиян от решений международных структур
Президента решили наделить полномочиями защищать граждан от решений международных организаций, «противоречащих интересам России». Поправку Володин и еще 300 депутатов внесли ко второму чтению законопроекта о срочниках-миротворцах
Фото: Михаил Почуев / ТАСС
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

В Госдуме предложили внести изменения в закон «О безопасности» и наделить президента России правом принимать меры по защите страны и ее граждан от решений иностранных и международных органов, если они противоречат интересам России. Такое предложение содержится в поправках, предложенных ко второму чтению законопроекта, разрешающего включать в состав миротворческих сил солдат-срочников.

Изначально законопроект предполагал только изменения в закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» (был принят в первом чтении 4 апреля). Однако поправка, одобренная в понедельник комитетом по обороне, предлагает внести изменения и в статью 8 закона «О безопасности». В ней перечислены полномочия президента в сфере обеспечения безопасности.

Пункт 6 этой статьи устанавливает, что президент принимает решение о применении специальных экономических мер, а также мер по защите граждан от преступных и других противоправных действий, по противодействию терроризму и экстремизму. Третьим пунктом депутаты предлагают включить меры по защите России и ее граждан «в случае принятия иностранными и (или) международными (межгосударственными) органами (организациями) решений или осуществления ими действий, противоречащих интересам Российской Федерации и (или) основам публичного правопорядка Российской Федерации».

Соавторами поправки указаны более 300 депутатов, в том числе спикер Вячеслав Володин.

О необходимости таких поправок в законодательство Володин говорил еще в конце марта. Это произошло после того, как Международный уголовный суд (МУС) 17 марта выдал ордер на арест президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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Володин также уверял, что необходимы изменения в закон «О безопасности», которые бы запрещали деятельность МУС на территории России. Помимо этого, нужны изменения и в УК, предусматривающие запрет публичных призывов к исполнению решений МУС, говорил председатель нижней палаты парламента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас счел законодательную реакцию на действия МУС «пустой и бессмысленной затеей», так как, по его мнению, суд является «квазисудебной коррумпированной структурой без правовых основ».

Решение МУС об ордере на арест Путина и Львовой-Беловой в МИД России назвали «ничтожными с точки зрения права». А в Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию этого суда.
 

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