Дума одобрила идею разрешить набирать срочников в миротворцы

Он позволит молодым людям, проходящим службу по призыву, на добровольной основе принимать участие в миротворческих миссиях. Сроки их специальной подготовки при этом будут примерно такими же, как у контрактников

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Госдума одобрила в первом чтении законопроект Минобороны, который расширяет категории военнослужащих, имеющих право принимать участие в российских миротворческих миссиях. В случае принятия закона в состав миссий на добровольной основе можно будет включать в том числе срочников.

В законопроекте предлагается внести изменения в федеральный закон «О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности».

Сейчас статья 8 этого закона устанавливает, что в миротворческих миссиях могут участвовать на добровольной основе военные, проходящие службу по контракту. Поправки, предложенные Минобороны, убирают из текста закона условие о прохождении контрактной военной службы, то есть распространяют действие закона на все категории военнослужащих.

В действующей редакции также говорится, что при этом военные должны будут пройти предварительную специальную подготовку. Эта норма не меняется.

Действие нового порядка комплектования миротворческих миссий предлагается распространить на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года.

В пояснительной записке говорится, что принятие закона позволит России «расширить свои возможности по привлечению военного персонала, направляемого для участия в миротворческой деятельности».

В обсуждении законопроекта в Госдуме участвовал замминистра обороны Николай Панков. Отвечая на вопрос о том, будут ли различаться сроки прохождения предварительной специальной подготовки для контрактников и срочников, он сообщил, что они «приблизительно одинаковые для всех категорий военнослужащих». Подготовка, по словам Панкова, проходит в два этапа.

Ранее источник РБК в Госдуме утверждал, что новая норма облегчит ротацию военнослужащих в составах миротворческих миссий. По данным собеседника РБК, Минобороны начало работу над законопроектом больше года назад.