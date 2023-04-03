Клишас счел «пустой» идею наказывать за призывы исполнять решения МУС

С такой инициативой выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сенатор Клишас после этого заявил, что в нижней палате парламента так и не рассмотрели законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Международный уголовный суд (МУС) является «квазисудебной коррумпированной структурой без правовых основ» и реагировать на его решения законодательными инициативами — «пустая и бессмысленная затея», заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщил о подготовке поправок в законодательство, которые предусматривают запрет деятельности МУС в России и уголовное наказание за призывы к исполнению его решений.

Клишас считает, что уголовная ответственность должна быть введена за соблюдение западных санкций против России. В качестве примера он привел ситуации, когда из-за ограничительных мер российские банки отказывались работать в Крыму или с подсанкционными компаниями.

«Вот за это должна быть уголовная ответственность, за действия по исполнению западных санкций на территории нашей страны. Хотя с «призывами» бороться, конечно, безопаснее…» — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций был внесен в Госдуму еще в прошлом году, но так и не был рассмотрен, хотя содержал положительный отзыв Верховного суда.

Клишас является одним из соавторов законопроекта. Документ был внесен в Госдуму в апреле 2022 года. Он предполагает внесение изменений в ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями) и предусматривает для лиц, занимающих управленческие посты, наказание за исполнение санкций против России в виде штрафа до 1 млн руб., принудительных работ сроком до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет.

В середине марта МУС выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Суд утверждает, что они, «предположительно, несут ответственность за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию».

Кремль и МИД России назвали решение МУС «ничтожным», подчеркнув, что Москва не признает его юрисдикцию, а Следственный комитет завел дело на прокурора и судей, выдавших ордер.