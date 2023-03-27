Постпред России усомнился в перспективе санкций против «Росатома»

Вероятность западных санкций против «Росатома» представляется сомнительной, поскольку они больно ударили бы по нескольким странам ЕС, включая Венгрию, Болгарию и Францию, заявил постпред России при международных организациях

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Вероятность введения Евросоюзом санкций против «Росатома» представляется сомнительной, так как рестрикции могут больно ударить по самим странам ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Комментируя информацию в СМИ о том, что ЕС обсуждает возможность введений санкции против Росатома, и о том, как такой шаг может повлиять на атомную безопасность объектов госкорпорации, Ульянов сказал: «В целом вероятность таких санкций представляется довольно сомнительной, поскольку они больно ударили бы по нескольким странам — членам Евросоюза, прежде всего по Венгрии, Болгарии и Франции».

По словам дипломата, прежде всего необходимо точно знать о каких санкциях против «Росатома» может идти речь, и только после этого оценивать их последствия.

После начала российской спецоперации Киев неоднократно требовал ввести санкции против «Росатома» и его структур, однако ни ЕС, ни США на этот шаг так и не решились. Как ранее сообщал Reuters, Национальный институт энергетики США, а также энергетические компании Duke Energy и Exelon убеждали Белый дом не вводить санкции против российского урана. В то же время, отмечало агентство, за санкции против российской госкорпорации выступали Польша и Литва.

Осенью прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что его страна не согласится на санкции против «Росатома» или «Газпрома». «Росатом» строит новые блоки для АЭС «Пакш» в Венгрии. Отказалась поддержать санкции и Болгария.