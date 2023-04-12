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Bloomberg сообщил о попытках стран ЕС отказаться от российского урана

Bloomberg: страны Восточной Европы ищут способы отказаться от российского урана
Некоторые восточноевропейские АЭС ищут возможности с 2025 года заключить контракты, в том числе с Казахстаном, который производит более 40% урана в мире, чтобы снизить зависимость от российского ядерного топлива, пишет агентство

Страны Восточной Европы, закупающие российский обогащенный уран для своих АЭС, ищут новых поставщиков, среди которых — казахстанская государственная компания по добыче урана Казатомпром. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам гендиректора компании Ержана Муканова, некоторые восточноевропейские АЭС ищут возможности с 2025 года заключить контракты. Он отметил, что геополитическая неопределенность некоторых производителей электроэнергии наращивать запасы ядерного топлива.

«Мы готовим наши запасы к добыче, поэтому сможем реагировать на запросы рынка», — заверил Муканов.

Среди стран, которые планируют снизить зависимость от российского урана, находятся США, однако, как пишет агентство, этого недостаточно, чтобы противостоять резкому росту экспорта российского ядерного топлива. Так, Всемирная ядерная ассоциация в 2022 году предположила, что спрос на уран к 2030 году увеличится на треть.

Муканов отметил, что Казахстан, который производит более 40% урана в мире, в этом году планирует поддерживать производство на уровне около 22 тыс. тонн.

Помимо этого в 2023 году Казатомпром рассчитывает открыть третий экспортный маршрут, транспортируя уран через один из портов Китая. Сейчас страна экспортирует атомное топливо через Россию и через Каспийское море и Черное моря.

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Ранее, 5 апреля, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал ввести санкции в отношении стран, которые получают уран из России.

Глава немецкого Минэкономики отметил, что украинская сторона спросила его, почему импорт российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это», — сказал он.

Россия до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков урана в США и в бывшие советские республики на территории ЕС. С февраля 2022 года Москва перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику. Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX).

США в марте прошлого года ввели запрет на импорт энергоносителей из России, при этом уран под санкции не попал. Тем не менее в марте этого года группа сенаторов США внесла на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. Reuters также сообщал о планах ЕС включить российский уран в десятый пакет санкций, но ограничения не были поддержаны.

Россия считает санкции незаконными и нелегитимными. По словам президента Владимира Путина, расчет Запада на развал российской экономики не оправдался.

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Виктория Громова Виктория Громова
Восточная Европа уран Россия поставщики Казахстан
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