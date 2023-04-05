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Война санкций ,  
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В Германии призвали ввести санкции против получающих уран из России стран

Вице-канцлер Германии призвал ввести санкции против получающих уран из России стран
Хабек сообщил, что его во время визита на Украину спрашивали, почему покупка российского урана до сих пор не под санкциями. Вице-канцлер отметил, что в «какой-то момент это должно произойти»
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек призвал ввести санкции в отношении стран, которые продолжают получать уран из России. Об этом он заявил по завершении своего двухдневного визита в Киев.

По словам Хабека, тема российского урана затрагивалась в ходе переговоров на Украине, в первую очередь поднимался вопрос «поставок урана для ядерных топливных стержней в Европу из России».

Глава немецкого Минэкономики отметил, что украинская сторона спросила его, почему покупка российского урана до сих пор не находится под санкциями. «Я не думаю, что есть хороший ответ на это. Однако это должно произойти в какой-то момент, даже если означает перемены для стран, которые все еще имеют атомные электростанции, работающие на российском уране. Но мне это кажется разумным, поэтому я буду работать над этим», — заявил Хабек.

В то же время вице-канцлер призвал к более последовательному применению существующих санкций в отношении России. «У нас есть четкие данные, что действующие санкции обходят через третьи страны. Это ни в коей мере не приемлемо», — констатировал он.

Россия до начала конфликта на Украине была одним из основных поставщиков урана в США, а также в бывшие советские республики на территории нынешнего Евросоюза. Однако с февраля прошлого года она перестала публиковать таможенную внешнеторговую статистику.

Экспортом обогащенного урана из России занимается внешнеторговая компания «Росатома» «Техснабэкспорт» (торговая марка TENEX). В прошлом мае глава «Росатома» Алексей Лихачев доложил главе государства, что Россия вышла на второе место по добыче урана в мире, уверенно держит первое место по обогащению и конверсии и устойчиво входит в тройку по фабрикации топлива.

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«Росатом» — российская госкорпорация, объединяющая активы в сферах энергетики, машиностроения и строительства, следует из данных на сайте организации. На нее приходится 20% от всей выработки электроэнергии в России. У «Росатома» есть проекты по строительству 34 блоков АЭС в 12 странах мира, он занимается всеми технологическими цепочками ядерного топливного цикла — от добычи природного урана до завершающей стадии жизненного цикла атомных объектов.

В марте прошлого года США ввели запрет на импорт энергоносителей из России — нефти, нефтепродуктов, угля и сжиженного газа, при этом уран под санкции не попал. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что компании из США просили не накладывать санкции на импорт урана, чтобы не допустить роста цен на электроэнергию. В минувшем марте группа сенаторов США внесли на рассмотрение законопроект о запрете импорта российского урана. Также об идее включить российский уран в десятый пакет санкций ЕС ранее сообщал Reuters, однако ограничения в итоге не были поддержаны.

Россия считает санкции незаконными и нелегитимными. По словам президента Владимира Путина, расчет Запада на развал российской экономики не оправдался.

В Германии призвали ввести санкции против получающих уран из России стран
В Германии призвали ввести санкции против получающих уран из России стран

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия уран Военная операция на Украине санкции Россия
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