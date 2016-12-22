Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,01 60,84 EUR Нал. 76,84 75,27 USD Бирж. 61,51 +0,34 EUR Бирж. 76,08 +0,36 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7894,10 -127,70 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,55 -0,03% DJIA 24837,69 +1,08% Nasdaq 7293,52 +1,92% FTSE 7226,05 +0,39%
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России
Лента новостей
Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда» 22:29, Технологии и медиа Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении 22:00, Общество Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет 21:54, Политика Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД 21:28, Политика Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении 21:27, Политика МВФ предсказал замедление мировой экономики 21:21, Экономика В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram 21:13, Технологии и медиа Появилось видео с Рыбкой и Лесли перед судом в Таиланде 21:09, Общество Сборная Украины по борьбе выступит в России вопреки запрету властей 20:50, Спорт Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде 20:43, Политика Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом 20:34, Политика Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии 20:32, Общество Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России 20:28, Политика РФС признался в невозможности отменить желтую карточку Федора Смолова 20:17, Спорт Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС 20:10, Политика Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику 19:58, Финансы Чайка расскажет сенаторам о роли ФСБ в остановке приватизации «Роснано» 19:57, Бизнес Сноуден поддержал Дурова и назвал блокировку Telegram «цензурой» 19:52, Технологии и медиа Twitter сообщил о возобновлении работы после сбоя 19:52, Технологии и медиа Посольство опровергло задержание в США главы космической отрасли Украины 19:41, Политика МЧС предупредило о грозе и усилении ветра в Москве 19:17, Общество Руководство межрайонной ИФНС в Подмосковье обвинили в получении взятки 19:17, Общество Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 19:13, РБК и Билайн Российские военные обнаружили химлабораторию боевиков в сирийской Думе 19:06, Политика Адвокаты Telegram обжаловали решение о блокировке мессенджера в России 18:56, Технологии и медиа Смена системы: как в Армении президент стал премьером 18:47, Политика МИД Саудовской Аравии не исключил отправку войск в Сирию по запросу США 18:46, Политика Минтруд предложил поднять пособие по безработице до прожиточного минимума 18:39, Экономика
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России
Новые санкции США, 20:28
0
Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России
Советник президента США Лоуренс Кадлоу заявил, что у США нет замешательства в вопросе расширения санкций. Однако решение пока не принято, подчеркнул он
Лоуренс Кадлоу (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет. Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, сообщает Reuters.

«Дело в том, что есть перечень [введенных] санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.

Песков насчитал более сотни случаев введения США санкций в XX веке
Политика

О готовности Вашингтона ввести новые санкции против Москвы 15 апреля заявила постпред США при ООН Никки ​Хейли. «Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы дать России понять: мы не хотим быть частью всего этого, и это не то, к чему мы будем относиться толерантно», — подчеркнула Хейли. Она утверждала, что санкции будут введены уже на следующий день после ее заявлений, 16 апреля.

Однако 16 числа объявления о расширении ограничений американская сторона не сделала. Представитель Белого дома Сара Сандерс ограничилась заявлением, что Вашингтон рассматривает новые санкции против России в качестве ответа на предполагаемую химатаку в Сирии.

Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян
Политика

Позже The Washington Post сообщила, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер. Издание ссылалось на нескольких людей, знакомых с ситуацией. «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод», — заявили собеседники газеты в администрации.

На брифинге во вторник, 17 апреля, Кадлоу объяснил слова Хейли «путаницей». «Она опередила события», — сказал советник Трампа. «Она проделала отличную работу. Она прекрасный постпред, но, возможно, в этом вопросе произошла кратковременная путаница», — добавил он. Слова Кадлоу приводит Washington Examiner.

6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали 26 физических и 15 юридических лиц, в том числе 24 россиянина и 14 компаний из России. Среди них — бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.​

От Акимова до Школова: все фигуранты санкционного списка Минфина США Еще 20 фото
Фотогалерея

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: антироссийские санкции
Главное
МВФ предсказал замедление мировой экономики Экономика
Материалы по теме
UC Rusal частично остановила поставки алюминия на экспорт из-за санкций Бизнес
Медведев пообещал «меры развития» попавшим под санкции США компаниям Бизнес
РСПП призвал помочь попавшим под санкции компаниям Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.