Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России

Советник президента США Лоуренс Кадлоу заявил, что у США нет замешательства в вопросе расширения санкций. Однако решение пока не принято, подчеркнул он

Лоуренс Кадлоу (Фото: Andrew Harnik / AP)

Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, окончательное решение не принято, но замешательства в этом вопросе нет. Об этом журналистам заявил руководитель Национального экономического совета при президенте Лоуренс Кадлоу, сообщает Reuters.

«Дело в том, что есть перечень [введенных] санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.

О готовности Вашингтона ввести новые санкции против Москвы 15 апреля заявила постпред США при ООН Никки ​Хейли. «Все, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы дать России понять: мы не хотим быть частью всего этого, и это не то, к чему мы будем относиться толерантно», — подчеркнула Хейли. Она утверждала, что санкции будут введены уже на следующий день после ее заявлений, 16 апреля.

Однако 16 числа объявления о расширении ограничений американская сторона не сделала. Представитель Белого дома Сара Сандерс ограничилась заявлением, что Вашингтон рассматривает новые санкции против России в качестве ответа на предполагаемую химатаку в Сирии.

Позже The Washington Post сообщила, что президент Трамп отложил введение новых ограничительных мер. Издание ссылалось на нескольких людей, знакомых с ситуацией. «Трамп вряд ли одобрит новые санкции в отношении России до тех пор, пока для этого не появится подходящий повод», — заявили собеседники газеты в администрации.

На брифинге во вторник, 17 апреля, Кадлоу объяснил слова Хейли «путаницей». «Она опередила события», — сказал советник Трампа. «Она проделала отличную работу. Она прекрасный постпред, но, возможно, в этом вопросе произошла кратковременная путаница», — добавил он. Слова Кадлоу приводит Washington Examiner.

6 апреля Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него попали 26 физических и 15 юридических лиц, в том числе 24 россиянина и 14 компаний из России. Среди них — бизнесмен Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», глава ВТБ Андрей Костин и глава «Газпрома» Алексей Миллер.​