Белый дом подтвердил рассмотрение новых санкций против России

Белый дом подтвердил, что против России рассматриваются новые санкции в ответ на предполагаемую химатаку в Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

«Мы рассматриваем дополнительные санкции в отношении России, и решение будет принято в ближайшее время», — сказала Сандерс.

О том, что Вашингтон в понедельник, 16 апреля, объявит о новых санкциях в отношении Москвы, в интервью телеканалу Fox News сообщала постпред США при ООН Никки Хейли. Она заявила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу.

Отдельно Вашингтон среди аргументов за введение новых ограничений называет поддержку Москвой режима президента Сирии Башара Асада, которого западные страны обвиняют в использовании химического оружия.

В Кремле возможные санкции назвали «экономическим рейдерством». Как полагает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ограничения «не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». Госдума предложила ответные меры, в том числе ограничить импорт алкоголя, табака и лекарств из США.

6 апреля США ввели новый пакет антироссийских санкций против бизнесменов, чиновников и ряда компаний.