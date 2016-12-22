Лавров счел целью США новыми санкциями наказать сотни тысяч россиян

США при помощи санкций пытаются «создать проблемы для сотни тысяч россиян». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу Би-би-си, отвечая на вопрос о возможности новых ограничений в отношении России со стороны Вашингтона. Полный текст интервью опубликован на сайте МИДа.

«Они [США] заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь», — считает он. По мнению Лаврова, Вашингтон «не просто угрожает наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством», но и «хочет наказать весь российский народ за то, что тот сделал «неправильный» выбор на президентских выборах».

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков высказал мнение, что введение санкций со стороны США «обретает характер навязчивой идеи». «Любой экономист может легко увидеть в ряде санкций попытки конкурентов выдавливать российские компании с международных рынков», — говорил он. Песков выразил уверенность в том, что возможные ограничения ​«не могут быть связаны с ситуацией вокруг Сирии или еще чем-то». «Это не что иное, как международное экономическое рейдерство», — подчеркнул он.

Представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News заявляла, что Соединенные Штаты в понедельник, 16 апреля, объявят о новых санкциях в отношении России. Она пояснила, что «русские участвуют в ряде неправильных ситуаций», упомянув при этом Иран, Сирию и Венесуэлу.

Вечером 16 апреля The Washington Post со ссылкой на нескольких людей, знакомых с ситуацией, сообщила, что президент США Дональд Трамп отложил введение новых санкций против России. По данным издания, он остался недоволен тем фактом, что информация о подготовке санкций стала достоянием гласности.