Песков насчитал более сотни случаев введения США санкций в XX веке

С начала XX века в мире 174 раза вводились санкции против разных стран, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, большую часть из них вводили США

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

В Кремле пока не комментируют заявление США о скором введении новых санкций против России, однако считают это «обыденной практикой» для Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Могу сказать, что за XX век 174 раза объявлялись санкции, из них почти 110 плюс-минус несколько, [эти санкции] вводились Соединенными Штатами Америки», — сказал Песков, отметив, что Москва считает эту практику незаконной.

Он также добавил, что единственные санкции, которые Москва считает легитимными, — это меры, которые принимаются Совбезом ООН.

В целом, по его словам, давать оценку тому, что США не стали вводить против России дополнительные санкции в связи с инцидентом в сирийском городе Дума, как это анонсировала постпред США при ООН Никки ​Хейли, преждевременно. «Наверное, рано по итогам одного дня давать какую-то оценку», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос журналистов о том, удивились ли в Кремле тому, что вскоре после такого громкого обещания постпреда Хейли появились публикации о решении президента Дональда Трампа не вводить санкции против России, Песков сообщил, что Кремль «уже давно ничему не удивляется».

О том, что Вашингтон готов ввести новые санкции против России в минувший понедельник, 16 апреля, Хейли заявила накануне этой даты в интервью телеканалу Fox News.

По ее словам, Москве необходимо дать понять, что она «одинока на международной арене», для чего и предназначен ​«продолжающий расширяться список санкций».

В анонсированный Хейли срок новые санкции против России введены не были. Как сообщила со ссылкой на источники газета The Washington Post, воскресенье вечером Трамп встретился со своими советниками по нацбезопасности и выразил недовольство тем фактом, что информация о новых санкциях стала достоянием гласности. Он также сообщил, что пока недостаточно изучил разработанные санкционные меры, и потому намерен их введение притормозить.

По данным WP, после совещания в Белом доме решили дистанцироваться от заявления Хейли. Пресс-секретарь Трампа Сара Сандерс ограничилась заявлением, что «в администрации изучают возможность новых санкций в ближайшем будущем», не назвав при этом конкретных сроков.