В Ярославской области сбили четыре беспилотника

Губернатор Евраев: четыре БПЛА сбиты в Ярославской области, пострадавших нет

Четыре украинских дрона сбиты в Ярославской области, на месте падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и экстренных ведомств.

Этой ночью атаку дронов отразили в Московской и Калужской областях. В Белгородской области дрон упал на грузовик с зерном, водитель не пострадал, в Брянской области расчеты противовоздушной обороны перехватили ракету С-200.

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