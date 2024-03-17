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Военная операция на Украине ,  
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В Ярославской области сбили четыре беспилотника

Губернатор Евраев: четыре БПЛА сбиты в Ярославской области, пострадавших нет
Сюжет
Военная операция на Украине

Четыре украинских дрона сбиты в Ярославской области, на месте падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и экстренных ведомств.

Этой ночью атаку дронов отразили в Московской и Калужской областях. В Белгородской области дрон упал на грузовик с зерном, водитель не пострадал, в Брянской области расчеты противовоздушной обороны перехватили ракету С-200.

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Политика
Фото: Chris McGrath / Getty Images

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Теги
Ярославская область Михаил Евраев дроны беспилотники
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