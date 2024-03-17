В Ярославской области сбили четыре беспилотника
Губернатор Евраев: четыре БПЛА сбиты в Ярославской области, пострадавших нет
Четыре украинских дрона сбиты в Ярославской области, на месте падения обломков никто не пострадал, разрушений нет. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.
На месте происшествия работают сотрудники спецслужб и экстренных ведомств.
Этой ночью атаку дронов отразили в Московской и Калужской областях. В Белгородской области дрон упал на грузовик с зерном, водитель не пострадал, в Брянской области расчеты противовоздушной обороны перехватили ракету С-200.
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