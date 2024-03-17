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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Домодедово отразили атаку дронов, летевших в сторону Москвы

Мэр Собянин: в Домодедово сбили два дрона, летевших в сторону Москвы
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
К югу от Москвы уничтожены два беспилотника, из-за падения обломков никто не пострадал, разрушений, сообщил Собянин. Этой ночью дроны сбили также в Калужской области, а в Брянской области перехватили ракету С-200
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников в городском округе Домодедово, дроны двигались в направлении Москвы, сообщил в телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил он.

В предыдущий раз о сбитии беспилотника под Москвой мэр сообщал в начале недели, 12 марта. Тогда аппарат уничтожили в Раменском. Разрушений и пострадавших не было.

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Фото:Екатерина Христова / ТАСС

Этой ночью о сбитых дронах сообщало руководство и других регионов России. Три дрона самолетного типа уничтожили над Калужской областью, жертв и разрушений инфраструктуры не было. В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по грузовику с зерном. Водитель не пострадал, но машина получила повреждения. В Брянской области средства ПВО перехватили ракету С-200.

Дроны попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае, их нейтрализовали, но один из них упал, из-за чего произошел пожар. Один человек умер от сердечного приступа. Огонь вскоре потушили.

В Домодедово отразили атаку дронов, летевших в сторону Москвы
В Домодедово отразили атаку дронов, летевших в сторону Москвы

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Собянин Москва дроны беспилотники Домодедово
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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