В Домодедово отразили атаку дронов, летевших в сторону Москвы
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников в городском округе Домодедово, дроны двигались в направлении Москвы, сообщил в телеграм-канале столичный мэр Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил он.
В предыдущий раз о сбитии беспилотника под Москвой мэр сообщал в начале недели, 12 марта. Тогда аппарат уничтожили в Раменском. Разрушений и пострадавших не было.
Этой ночью о сбитых дронах сообщало руководство и других регионов России. Три дрона самолетного типа уничтожили над Калужской областью, жертв и разрушений инфраструктуры не было. В Белгородской области дрон-камикадзе ударил по грузовику с зерном. Водитель не пострадал, но машина получила повреждения. В Брянской области средства ПВО перехватили ракету С-200.
Дроны попытались атаковать НПЗ в Краснодарском крае, их нейтрализовали, но один из них упал, из-за чего произошел пожар. Один человек умер от сердечного приступа. Огонь вскоре потушили.
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