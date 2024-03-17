В Калужской области уничтожили три беспилотника

Средства ПВО сбили три дрона самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Разрушений инфраструктуры и жертв нет. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.

Кировский район расположен на юго-западе региона. Калужская область не имеет общей границы с Украиной.

Незадолго до инцидента в Калужской области ВСУ также пытались атаковать дронами Белгородскую и Брянскую области. В первом регионе беспилотник-камикадзе был направлен в двигавшуюся по дороге фуру. Водитель не пострадал, однако машина получила повреждения. В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200.

15 марта, над предприятием в Калужской области взорвался беспилотник, еще два аппарата упали на территории предприятия, эта организация продолжает работу, серьезных повреждений нет, сообщил губернатор. Он не уточнял, о каком конкретно предприятии идет речь. В тот же день Шапша рассказал также о четырех дронах, их подавили силы ПВО, никто не пострадал.