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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области уничтожили три беспилотника

Калужский губернатор Шапша: сбиты три БПЛА, пытавшиеся ударить по инфраструктуре
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили три дрона самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Разрушений инфраструктуры и жертв нет. На месте работает оперативная группа», — написал он в телеграм-канале.

Кировский район расположен на юго-западе региона. Калужская область не имеет общей границы с Украиной.

Незадолго до инцидента в Калужской области ВСУ также пытались атаковать дронами Белгородскую и Брянскую области. В первом регионе беспилотник-камикадзе был направлен в двигавшуюся по дороге фуру. Водитель не пострадал, однако машина получила повреждения. В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200.

15 марта, над предприятием в Калужской области взорвался беспилотник, еще два аппарата упали на территории предприятия, эта организация продолжает работу, серьезных повреждений нет, сообщил губернатор. Он не уточнял, о каком конкретно предприятии идет речь. В тот же день Шапша рассказал также о четырех дронах, их подавили силы ПВО, никто не пострадал.

В Калужской области уничтожили три беспилотника
В Калужской области уничтожили три беспилотника

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Теги
Калужская область инфраструктура беспилотники Владислав Шапша ПВО
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