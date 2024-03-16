Гладков: дрон-камикадзе нанес удар по фуре с зерном в Белгородской области

Дрон-камикадзе атаковал грузовик с зерном в Белгородской области

Беспилотник-камикадзе атаковал грузовик в Белгородской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Движущаяся по дороге фура подверглась атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел на участке трассы между поселком Октябрьский и селом Ясные Зори Белгородского района», — написал губернатор.

Гладков добавил, что в результате взрыва водитель не пострадал, однако автомобиль получил повреждения. Атакованная машина принадлежит зерновой компании.

С начала российской военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последнее время атаки стали интенсивнее.

Вечером 16 марта Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду сбили 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Обломки ракет упали на территории промышленного предприятия, в результате чего возник пожар. Баротравму получил один из сотрудников.