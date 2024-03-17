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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200

Губернатор Богомаз: в Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области подразделения ПВО сбили ракету С-200, запущенную ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал он.

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Фото:Яндекс.Карты

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.

В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200
В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200

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Брянская область Украина ПВО Александр Богомаз баллистическая ракета
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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