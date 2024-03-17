В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200
Губернатор Богомаз: в Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200
В Брянской области подразделения ПВО сбили ракету С-200, запущенную ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.
«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал он.
С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.
16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.
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