В Брянской области средства ПВО сбили ракету С-200

В Брянской области подразделения ПВО сбили ракету С-200, запущенную ВСУ, сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!», — написал он.

С начала военной операции Брянская область, как и другие приграничные регионы России, периодически попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников со стороны Украины.

16 марта средства ПВО уничтожили в регионе реактивный беспилотник ВСУ «Стриж». В результате инцидента никто не пострадал.