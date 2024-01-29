Губернатор Евраев: на сбитом у НПЗ в Ярославле дроне обезвредили взрывчатку

На сбитом у НПЗ в Ярославле беспилотнике обезвредили взрывчатку

Фото: yanos.slavneft.ru

Специалисты обезвредили взрывчатку на беспилотнике, сбитом возле нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

«Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — написал глава региона.

По его словам, угрозы для безопасности НПЗ нет, предприятие работает в обычном режиме.

Утром Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». По его словам, пострадавших и возгорания не было.

По данным телеграм-канала «112», возле НПЗ сбили беспилотник самолетного типа, аппарат упал около установки для очистки сырья. Mash пишет, что дрон попытался атаковать предприятие около 6:00.

Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1961 году. Средний объем переработки нефти на предприятии — около 15 млн т в год. По итогам 2022 года завод занял третье место по объему переработки нефти в России.