На сбитом у НПЗ в Ярославле беспилотнике обезвредили взрывчатку
Специалисты обезвредили взрывчатку на беспилотнике, сбитом возле нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
«Благодаря эффективной работе взрывотехников УФСБ и Управления Росгвардии по Ярославской области боевая часть летательного аппарата, содержащая взрывное устройство, была обезврежена», — написал глава региона.
По его словам, угрозы для безопасности НПЗ нет, предприятие работает в обычном режиме.
Утром Евраев сообщил, что система радиоэлектронной борьбы предотвратила атаку беспилотника на нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС». По его словам, пострадавших и возгорания не было.
По данным телеграм-канала «112», возле НПЗ сбили беспилотник самолетного типа, аппарат упал около установки для очистки сырья. Mash пишет, что дрон попытался атаковать предприятие около 6:00.
Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1961 году. Средний объем переработки нефти на предприятии — около 15 млн т в год. По итогам 2022 года завод занял третье место по объему переработки нефти в России.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз