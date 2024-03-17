В Калужской области сбили четвертый беспилотник за ночь

Средства ПВО сбили дрон на окраине Калуги, сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

«Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа», — написал губернатор.

Описанный губернатором инцидент — второй за ночь в регионе. В районе полуночи российские военные сбили три БПЛА самолетного типа, пытавшихся атаковать инфраструктурные объекты в Кировском районе. Никто не пострадал, разрушений также не было.

15 марта беспилотник долетел до одного из калужских предприятий и взорвался в небе над ним. Еще два дрона упали на территории завода. Шапша отметил, что серьезных повреждений нет и предприятие продолжило работу.