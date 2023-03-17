Кремль назвал даты визита Си Цзиньпина в Россию

Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина 20–22 марта. Ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», уточнили в Кремле

Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20–22 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», добавили в Кремле. На повестке переговоров — развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене.

Как уточнили в МИД КНР, переговоры лидеров России и Китая пройдут «на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны». «Данный визит <…> будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем, он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами», — сообщил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Си Цзиньпин в третий раз был избран на пост председателя КНР. Визит в Россию будет его первой зарубежной поездкой после переизбрания.

Агентство Reuters 13 марта сообщало, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится уже на следующей неделе, но точных дат не назвало. Кремль отказывался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявлял, что подробности таких мероприятий стороны объявляют синхронно и Кремль сделает это в свое время.

Президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в декабре 2022 года. Визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал тогда Путин на переговорах с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

The Wall Street Journal ранее сообщала, что после поездки в Москву Си Цзиньпин может провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. С начала российской военной операции лидеры Китая и Украины ни разу не общались напрямую. О намерении в ближайшее время поговорить с лидером Китая также заявлял и президент США Джо Байден.