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Кремль назвал даты визита Си Цзиньпина в Россию

Кремль: Си Цзиньпин приедет с государственным визитом в Россию 20–22 марта
Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению Путина 20–22 марта. Ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», уточнили в Кремле
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20–22 марта, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ожидается подписание «ряда важных двусторонних документов», добавили в Кремле. На повестке переговоров — развитие стратегического взаимодействия, а также обмен мнениями по российско-китайскому сотрудничеству на международной арене.

Как уточнили в МИД КНР, переговоры лидеров России и Китая пройдут «на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны». «Данный визит <…> будет содействовать продвижению стратегического сотрудничества и практического взаимодействия между Россией и Китаем, он позволит создать новые стимулы для развития отношений между двумя странами», — сообщил на брифинге официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь (цитата по ТАСС).

На прошлой неделе Си Цзиньпин в третий раз был избран на пост председателя КНР. Визит в Россию будет его первой зарубежной поездкой после переизбрания.

Агентство Reuters 13 марта сообщало, что визит Си Цзиньпина в Москву состоится уже на следующей неделе, но точных дат не назвало. Кремль отказывался комментировать эту информацию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявлял, что подробности таких мероприятий стороны объявляют синхронно и Кремль сделает это в свое время.

Президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в декабре 2022 года. Визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайских связей» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал тогда Путин на переговорах с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.

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The Wall Street Journal ранее сообщала, что после поездки в Москву Си Цзиньпин может провести онлайн-встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. С начала российской военной операции лидеры Китая и Украины ни разу не общались напрямую. О намерении в ближайшее время поговорить с лидером Китая также заявлял и президент США Джо Байден.

Китай в годовщину ввода Россией войск на Украину представил свой план урегулирования конфликта, он состоит из 12 пунктов. Он предусматривает уважение суверенитета всех стран, возобновление мирных переговоров, защиту военнопленных и мирных жителей, отмену односторонних санкций.

МИД России приветствовал план Китая, власти Украины и западных стран отнеслись к нему скептически. В Киеве не увидели в предложениях КНР мирных инициатив, а Байден назвал план удовлетворяющим только российскую сторону.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Си Цзиньпин Владимир Путин официальный визит Китай Россия

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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