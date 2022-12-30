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Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву

Путин пригласил Си Цзиньпина приехать в Россию в 2023 году
Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции
Владимир Путин во время встречи с Си Цзиньпином в режиме видеоконференции (Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву в 2023 году. Он сделал это на встрече в режиме видеоконференции, трансляцию вел РБК.

«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал президент.

Официальный визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», считает Путин.

О том, что Си Цзиньпин может приехать в Россию в 2023 году, в ноябре говорил российский посол в Пекине Игорь Моргулов.

Переговоры Путина с Си Цзиньпином анонсировал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Начало встречи проходит в публичном формате, затем политики будут общаться по защищенной видеосвязи в закрытом режиме, уточнял он.

Главы государств обсудят российско-китайские отношениях, «стремительный рост» объема товарооборота и обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам: «Есть те, которые ближе к нам, к России, есть те, которые ближе к Китаю. В духе настоящего стратегического партнерства наши лидеры эти проблемы обсудят», — говорил пресс-секретарь президента.

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Путин и прежде приглашал Си Цзиньпина в Россию, но тот не принимал приглашение из-за антикоронавирусных мер, поясняли в Кремле.

В этом году Путин и Си Цзиньпин дважды встречались лично: в феврале, когда российский президент посещал Пекин во время зимней Олимпиады, и в сентябре, когда оба лидера присутствовали на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай официальный визит

Владимир Путин

политик, президент России

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