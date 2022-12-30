Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву
Президент России Владимир Путин пригласил председателя КНР Си Цзиньпина посетить Москву в 2023 году. Он сделал это на встрече в режиме видеоконференции, трансляцию вел РБК.
«В наступающем году интенсивные двусторонние обмены продолжатся. Не сомневаюсь, что и мы найдем с вами возможность встретиться лично. Ждем вас, уважаемый господин председатель, дорогой друг, ждем вас весной следующего года с государственным визитом в Москву», — сказал президент.
Официальный визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», считает Путин.
О том, что Си Цзиньпин может приехать в Россию в 2023 году, в ноябре говорил российский посол в Пекине Игорь Моргулов.
Переговоры Путина с Си Цзиньпином анонсировал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Начало встречи проходит в публичном формате, затем политики будут общаться по защищенной видеосвязи в закрытом режиме, уточнял он.
Главы государств обсудят российско-китайские отношениях, «стремительный рост» объема товарооборота и обменяются мнениями по наиболее острым региональным проблемам: «Есть те, которые ближе к нам, к России, есть те, которые ближе к Китаю. В духе настоящего стратегического партнерства наши лидеры эти проблемы обсудят», — говорил пресс-секретарь президента.
Путин и прежде приглашал Си Цзиньпина в Россию, но тот не принимал приглашение из-за антикоронавирусных мер, поясняли в Кремле.
В этом году Путин и Си Цзиньпин дважды встречались лично: в феврале, когда российский президент посещал Пекин во время зимней Олимпиады, и в сентябре, когда оба лидера присутствовали на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.