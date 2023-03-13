Дмитрий Песков не подтвердил визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию на следующей неделе

Песков не подтвердил визит Си Цзиньпина в Москву на следующей неделе

Си Цзиньпин (Фото: Kevin Frayer / Getty Images)

Кремль пока не готов объявить о визите председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, сказал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Сейчас мне нечего сказать. Как правило, об официальных зарубежных визитах объявляется синхронно по взаимной договоренности сторон. Когда такая готовность будет, мы сообщим», — заявил Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Си Цзиньпин намерен на следующей неделе посетить Москву и встретиться с президентом Владимиром Путиным.

10 марта 2023 года Си Цзиньпин стал первым в новейшей истории страны председателем КНР, избранным на третий пятилетний срок. Его переизбрали депутаты всекитайского собрания народных представителей. Путин поздравил Си Цзиньпина с переназначением, назвав его «дорогим другом».

В декабре 2022 года Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву в 2023 году. Официальный визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал российский президент председателю КНР по видеосвязи.

В феврале в Москву приезжал глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая Ван И. Он встретился с Путиным, секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.