Reuters: председатель КНР Cи Цзиньпин приедет в Москву на следующей неделе

Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать в Москву на следующей неделе

Си Цзиньпин (Фото: Tingshu Wang / Reuters)

Председатель КНР Си Цзиньпин уже на следующей неделе посетить Москву с официальным визитом, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

10 марта 2023 года Си стал первым в истории страны председателем КНР, избранным на третий срок после того, как депутаты всекитайского собрания народных представителей переизбрали его главой КНР.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Москву в 2023 году.

Официальный визит «продемонстрирует всему миру прочность российско-китайской связи» и «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях», сказал Путин на переговорах с Си в режиме видеоконференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался прокомментировать сообщения о том, что визит китайского руководителя состоится 21 марта.

«Пока нам нечего сообщить по этой теме. Все визиты к нам зарубежных гостей анонсируются своевременно», — сказал тогда представитель Кремля.

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