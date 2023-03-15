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Байден заявил о намерении вскоре поговорить с Си Цзиньпином

Байден заявил о намерении вскоре поговорить с Си Цзиньпином на фоне планов AUKUS
США продадут Австралии три атомных подлодки для защиты от Китая в рамках военного союза AUKUS. На вопрос, будет ли он говорить с Си Цзиньпином в ближайшее время, американский лидер ответил утвердительно
Фото: Lintao Zhang / Getty Images AsiaPac
Фото: Lintao Zhang / Getty Images AsiaPac

Президент США Джо Байден заявил, что в скором времени рассчитывает переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Reuters.

США продадут Австралии три атомных подлодки для защиты от Китая в рамках военного альянса AUKUS (аббревиатура, образованная названиями Австралии, Великобритании и США). 13 марта лидеры трех стран провели встречу на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего (Калифорния).

На вопрос, не беспокоится ли он о том, что Пекин расценит планы военного союза Австралии, Британии и США как агрессию, Байден ответил отрицательно. При этом на вопрос, будет ли он говорить с Си Цзиньпином в ближайшее время, американский лидер ответил: «Да». Однако он отказался сообщить, когда может состояться разговор.

Советник президента США по национальной безопасности
Джейк Салливан заявлял на прошлой неделе, что Байден рассчитывает поговорить по телефону с китайским лидером через некоторое время после Всекитайского собрания народных представителей, завершившегося 13 марта.

Соединенные Штаты поставят в Австралию три подлодки класса Virginia в начале 2030-х годов. Они не будут вооружены ядерным оружием, но будут иметь атомную силовую установку. В случае необходимости их количество может быть увеличено до пяти. С 2027 года в Австралии также разместят до четырех американских и одной британской субмарин, что позволит дополнительно сдерживать Китай. Кроме того, страны совместно разработают новый тип атомной подлодки, ее будут строить в Великобритании и Австралии.

Россия и Китай неоднократно критиковали AUKUS. По их оценке, передача Канберре технологий АПЛ «нанесет большой ущерб» Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

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