СМИ узнали о вызове посла Китая в Госдеп из-за заявления по коронавирусу

Госдепартамент США вызвал посла Китая Цуя Тянькая после слов представителя МИД КНР о том, что новый коронавирус в китайский город Ухань могли завести американские военные. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа. Информацию подтверждают источники Reuters и FoxNews.

Собеседник CNN заявил, что с послом разговаривал помощник госсекретаря Дэвид Стилвелл, который «жестко представил» факты китайскому дипломату.

Замглавы информационного департамента МИД Китая Чжао Лицзянь отмечал, что новый коронавирус в Ухань могли завезти военные США. В своем твите он приложил видео части выступления главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, который рассказал, что у нескольких умерших американцев, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании выявили коронавирус.

МИД Китая не стал подтверждать эту информацию. Официальный представитель ведомства Гэн Шуан заявил, что вопросом происхождения коронавируса должны заниматься ученые. Он отметил, что некоторые высокопоставленные американские чиновники сделали безответственные и недостоверные заявления, обвиняя КНР.