Политика⁠,
0

США пообещали вернуться к ядерным испытаниям без мегатонных взрывов

США снова начнут проводить ядерные испытания, но только на равных с Китаем и Россией, заявили в Госдепе. При этом речь не идет о взрывах в атмосфере мегатонного класса, пояснили там. Договор о ядерном сдерживании истек 5 февраля
Фото: Jeff T. Green / Getty Images
Фото: Jeff T. Green / Getty Images

США вернутся к ядерным испытаниям «на равноправной основе» с Россией и Китаем, сообщил помощник госсекретаря по контролю над вооружениями и нераспространению доктора Кристофера Йеау.

«Но на равной основе не означает, что мы вернемся к ядерным атмосферным испытаниям мегатонного класса по типу Айви Майк как хотят вас убедить некоторые люди, занимающиеся вопросами контроля над вооружениями и впавшие в панику из-за этого», — цитирует его «РИА Новости».

«Айви Майк» (1952) — это первое в мире успешное испытание США водородной бомбы мощностью 10,4–12 Мт. Огромное стационарное устройство (не оружие) использовало жидкий дейтерий для проверки двухступенчатой схемы Теллера-Улама, полностью уничтожив остров атолла Эниветок. 

Йеау также считает, что после истечения ДСНВ многосторонний подход к стратегической стабильности может предотвратить «безудержную гонку ядерных вооружений».

Президент США Дональд Трамп ранее предлагал вместо продления ДСНВ разработать новый «модернизированный» договор с учетом арсеналов Китая. При этом Пекин заявлял, что не готов участвовать в таких переговорах, указывая, что его ядерный арсенал значительно меньше. Кремль в свою очередь отмечал невозможность заключения более выгодного договора без учета арсеналов Франции и Великобритании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при наличии конструктивной реакции от американской стороны.

США предложили многосторонние переговоры по стратстабильности
Политика
Фото:Getty Images

5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) — последнего соглашения, которое ограничивало ядерные арсеналы двух стран. По оценке Москвы, без ДСНВ мир оказывается «в более опасном положении по сравнению с тем, что было до сих пор».

11 февраля американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта соглашения о сокращении наступательных вооружений. Он уточнил, что обновленный договор будет отличаться от ДСНВ. 

США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания
Политика
Томас ДиНанно

В настоящее время лидерами по размеру ядерного арсенала являются Россия и США. На эти две страны приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России на январь 2025 года было 4309 боеголовок, у США — 3700.

По данным Пентагона, на которые сослалась NYT, к концу 2024-го у Китая было более 600 ядерных боеголовок. Согласно прогнозам, к 2030 году их число может вырасти до тысячи.

