Политика
0

США предложили многосторонние переговоры по стратстабильности

Помощник госсекретаря США Кристофер Йеау заявил, что предложенные США многосторонние переговоры по стратегической стабильности направлены на предотвращение гонки ядерных вооружений в том числе после истечения ДСНВ
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

После истечения ДСНВ многосторонний подход к стратегической стабильности может предотвратить «безудержную гонку ядерных вооружений», заявил помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями и нераспространению доктор Кристофер Йеау, передает «РИА Новости»

«США предлагают провести многосторонние переговоры по стратегической стабильности для обеспечения контроля над вооружениями в будущем», — сказал он.

По его словам, многосторонний подход поможет предотвратить бесконтрольную гонку ядерных вооружений, ограничить их наращивание и, при необходимости, решить вопросы, касающиеся государств, обладающих ядерным оружием, но не являющихся участниками Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Начался новый раунд непрямых переговоров США и Ирана по ядерной проблеме
Политика
Фото:Pierre Albouy / Reuters

Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил о необходимости подготовить новый, усовершенствованный и модернизированный договор о сокращении наступательных вооружений вместо его продления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при наличии конструктивной реакции от американской стороны на российские предложения. Позже вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Соединенные Штаты продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта ДСНВ.

Bloomberg со ссылкой на источники писал о параллельных переговорах в Европы на уровне военных насчет создания собственной ядерной оборонительной системы. Как отмечает агентство, переговоры начались на фоне отхода США от роли надежного союзника Европы.

Россия и США в настоящее время лидируют по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309, у США — 3700 боеголовок.

Авторы
Егор Алимов
