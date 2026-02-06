Рубио обвинил Россию в многолетнем нарушении СНВ-III

Новое соглашение должно учитывать двух ядерных соперников США — Россию и Китай, заявил госсекретарь. Москва прежде обвиняла в нарушениях Вашингтон, в 2023 году Путин приостановил участие России в договоре

Марко Рубио (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Россия, приостановившая свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) в 2023 году, «годами нарушала его положения», заявил госсекретарь США Марко Рубио. Срок договора истек 5 февраля 2026 года.

«Сторонники контроля над вооружениями и многие представители СМИ пытались представить истечение срока действия договора как знак того, что Соединенные Штаты начинают новую гонку ядерных вооружений. Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение условий договора СНВ-3 в 2023 году, после того как годами нарушала его положения», — сказал глава Госдепа.

Новый договор требует участия как минимум двух держав, и США либо берут на себя обязательства в одностороннем порядке, либо признают, что новая эра «требует нового подхода», объяснил Рубио. Он добавил: «Не старого доброго договора СНВ-III, а чего-то нового». По его словам, новое соглашение должно отражать тот факт, что Соединенные Штаты вскоре могут столкнуться не с одним, а с двумя ядерными соперниками — Россией и Китаем.

На фоне расширения Пекином своего ядерного арсенала с момента вступления в силу СНВ-3 прежние модели контроля над вооружениями, основанные на двусторонних соглашениях между Вашингтоном и Москвой, устарели, отметил Рубио. По его словам, с 2020 года Китай увеличил свой арсенал с чуть более 200 до более чем 600 единиц, а к 2030 году у него может быть более 1000 боеголовок. Соглашение о контроле над вооружениями, которое не учитывает наращивание китайского ядерного потенциала, «несомненно, сделает Соединенные Штаты и наших союзников менее защищенными», убежден госсекретарь.

Президент Дональд Трамп «ясно, последовательно и недвусмысленно» дал понять, что «будущий контроль над вооружениями должен касаться не одного, а обоих ядерных арсеналов, равных по силе противнику», подчеркнул глава Госдепартамента. «Наш призыв к многосторонним переговорам по контролю над ядерным вооружением и стратегической стабильности в Женеве отражает принципы, изложенные президентом Трампом», — добавил он.

В частности, речь идет о том, что такой контроль больше не может быть двусторонним вопросом между США и Россией, другие страны тоже должны нести ответственность за обеспечение стратегической стабильности, а в большей степени — Китай. США также не намерены принимать условия, которые наносят им вред.

«Мы четко обозначили свои стандарты и не пойдем на компромисс ради достижения контроля над вооружениями ради самого контроля над вооружениями», — подчеркнул Рубио. Более того, США всегда будут вести переговоры с позиции силы, заверил он. России и Китаю, по его словам, не стоит ожидать, что Соединенные Штаты будут уклоняться от своих обязательств и расширять свои ядерные силы.

Госсекретарь признал, что этот процесс может занять время, но заключил, что «то, что что-то сложно, не означает, что мы не должны добиваться этого или соглашаться на меньшее».

Новое соглашение не может быть заключено на тех же условиях, что и ДСНВ, раз США считали его неидеальным, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. «Госдеп США назвал New START «несовершенным», так как он не покрывал тактическое ядерное оружие или не включал Китай. Правда? А что насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает только одно — договора с этими условиями больше не будет. Будьте честны!» — написал он в X.

В мае 2021 года российский МИД обвинил США в нарушении ДСНВ из-за превышения предельно допустимого порога ПУ и дальних бомбардировщиков на 101 единицу. Однако в марте 2022-го стороны обменялись сведениями о числе ракет, ПУ и тяжелых бомбардировщиков. В начале августа 2022-го Москва временно вывела свои объекты из-под инспекций США, обосновав это тем, что санкции США и их союзников создают трудности для российских инспекторов. Однако в сентябре того же года страны вновь обменялись сведениями о ядерных арсеналах. 31 января 2023-го США первые обвинили Россию в нарушении договора из-за отказа разрешать инспекции на свои объекты и откладывание консультаций. А 21 февраля 2023 года Россия официально уведомила о приостановлении участия в договоре.

Президент Владимир Путин обосновал приостановку участия в СНВ-3 поставками западного оружия на Украину и помощью Киеву со стороны Запада в нанесении ударов по российским базам стратегической авиации. Путин тогда потребовал учитывать в договоре и совокупный ядерный потенциал союзников США по НАТО, включающий арсеналы Великобритании и Франции. При этом в МИДе тогда заверили, что Москва продолжит соблюдать ограничения СНВ-III и обмениваться уведомлениями с США о пуске баллистических ракет.

Осенью прошлого года президент предложил США соблюдать ограничения в рамках ДСНВ еще год после истечения срока соглашения при условии, что Вашингтон пообещает сделать то же самое и «не предпримет шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания», в частности не будет наращивать свою противоракетную оборону (ПРО).

Хотя Трамп назвал идею «хорошей», Соединенные Штаты так и не дали ответа. В Москве восприняли это как преднамеренное отсутствие ответа, назвав такой подход «ошибочным и вызывающим сожаление». Теперь Россия, как заявил МИД, исходит из того, что стороны ДСНВ больше не связаны обязательствами, поэтому «вольны в выборе своих последующих шагов». Там пообещали, что Москва будет «действовать ответственно и взвешенно» и выстраивать свою линию в области СНВ «на основе тщательного анализа военной политики США и общей обстановки в стратегической сфере».