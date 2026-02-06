США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания

Представитель США на женевской конференции по разоружению обвинил Китай в проведении тайных ядерных испытаний. Пекин в ответ заявил, что США раздувают тему о «китайской ядерной угрозе» и провоцируют гонку вооружений

Томас ДиНанно (Фото: UnderSecT / X)

Китай провел тайное ядерное испытание в 2020 году, заявил замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно на конференции по разоружению в Женеве, передает Reuters.

По его словам, американские власти располагают данными о том, что Пекин проводил ядерные взрывные испытания, включая подготовку зарядов мощностью в сотни тонн в тротиловом эквиваленте. ДиНанно утверждает, что одно из таких испытаний прошло 22 июня 2020 года. Он также заявил, что китайские военные пытались скрыть испытания, в том числе с помощью технологий, снижающих эффективность сейсмического контроля.

Китайский представитель на конференции Шэнь Цзянь напрямую эти обвинения не прокомментировал, отмечает агентство. Он заявил, что Пекин всегда действует ответственно в ядерной сфере и обвинил США в раздувании «так называемой китайской ядерной угрозы». По его словам, именно США являются причиной обострения гонки вооружений.

Заявление Вашингтона прозвучало на фоне истечения срока действия Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-III) 5 февраля. США призывают заключить новый договор с участием Китая. Еще в 2018-м Вашингтон настаивал на том, чтобы подключить к соглашению Пекин, но там выдвинули условие о сокращении американского арсенала до уровня китайского, то есть в 20 раз.

После этого Пекин заявлял, что не готов участвовать в таких переговорах, указывая, что его ядерный арсенал значительно меньше. Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, рассказывал, что с 2020 года Китай увеличил свой арсенал с чуть более 200 до более чем 600 единиц, а к 2030 году у него может быть более 1000 боеголовок.

В Кремле тем временем считают, что заключение нового соглашения по стратегической стабильности невозможно также без учета ядерных арсеналов Франции и Великобритании. Об этом еще в 2023 году говорил Владимир Путин.

Россия и США — в настоящее время лидеры по размеру ядерного арсенала, на них приходится свыше 90% всего ядерного оружия в мире. На январь 2025 года, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), у России было 4309 боеголовок, у США — 3700. Франция и Британия обладают собственными ядерными арсеналами (290 и 225 боеголовок соответственно), но не располагают тактическими зарядами. В арсенале Китая, по подсчетам SIPRI, 600 боеголовок.