Трамп предложил разработать новый договор о ракетах

По мнению республиканца, вместо продления СНВ-III (ДСНВ) следует разработать новый, улучшенный договор. Срок действия ДСНВ истек 5 февраля. В Кремле заявили о готовности работать с США по ДСНВ при условии «конструктивной реакции»

Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Необходимо разработать новый, усовершенствованный и модернизированный договор о сокращении наступательных вооружений вместо продления СНВ-III, заявил президент США Дональд Трамп.

«Вместо продления СНВ-III (сделки, плохо согласованной Соединенными Штатами, которая еще и грубо нарушается), нам следует поручить нашим Ядерным Экспертам разработать новый, улучшенный и модернизированный Договор, который прослужит долго», — написал он.

Срок действия договора истекает 5 февраля.

По сведениям Axios, российская и американская стороны уже обсуждают продление договора на срок от шести месяцев.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III, ДСНВ, New START) — соглашение между Россией и США, в котором оговорено, как стороны должны сократить свои стратегические наступательные вооружения. Документ подписали в 2010 году в Праге президенты двух стран Дмитрий Медведев и Барак Обама. Он вступил в силу 5 февраля 2011 года; через десять лет его продлили еще на пять лет, больше возможности сделать это нет.

Кремль отмечал невозможность заключения более выгодного Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) без учета арсеналов Франции и Великобритании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ при наличии конструктивной реакции от американской стороны.

За день до окончания срока ДСНВ вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон будет работать с Москвой, Пекином или любой другой страной для сокращения количества ядерного оружия в мире.