Переговоры России и США⁠,
0

Вэнс рассказал о переговорах с Россией по договору о ракетах

Сюжет
Переговоры России и США
По словам вице-президента США, обновленный договор будет отличаться от ДСНВ. Это часть переговоров с Россией, добавил он. Вэнс уверен, что в конечном счете Штаты добьются «хорошего результата для американского народа»
Джей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс (Фото: Jim Watson / Reuters)

США продолжают вести переговоры с Россией о заключении обновленного варианта Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом журналистам заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Трансляцию вел C-Span.

По словам Вэнса, отличительной чертой политики президента Дональда Трампа является неприятие распространения ядерного оружия.

«И я думаю, для американского народа это худшее, что может случиться, — все больше и больше режимов по всему миру получают ядерное оружие», — сказал Вэнс журналистам перед отъездом из Азербайджана.

Россия решила сохранить мораторий на нарушение ДСНВ с условием для США
Политика
Фото:Минобороны России

Вице-президент США уточнил, что обновленный договор будет отличаться от ДСНВ. По словам Вэнса, это часть переговоров Вашингтона и Москвы.

«Мы продолжим разговаривать с людьми, мы продолжим пытаться ограничивать распространение ядерного оружия, и я уверен, что в конечном итоге мы добьемся хорошего результата для американского народа, который ограничит распространение ядерного оружия», — резюмировал Вэнс.

ДСНВ Россия и США подписали в апреле 2010 года. Он вступил в силу в феврале 2011-го. Договор был рассчитан на десять лет с возможностью однократного продления еще на пять. В 2021 году договор продлили. В феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре. 5 февраля 2026 года срок действия договора официально истек.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 11 февраля, что Россия планирует и дальше придерживаться моратория по количественным ограничениям оружия согласно ДСНВ, пока эти лимиты будут соблюдать США.

Президент Владимир Путин осенью 2025-го сказал, что Москва готова соблюдать ограничения по ДСНВ минимум год после его истечения при условии, если Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Штаты готовы вести «переговоры с позиции силы» по формированию нового договора о сокращении наступательных вооружений. По его словам, СНВ-III «больше не выполняет свою функцию».

