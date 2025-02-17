«РБК-Украина» узнал об условии США для личной встречи Зеленского и Вэнса
США перед личной встречей вице-президента Джея Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности поставили условие Киеву, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источники.
Речь шла о том, что перед встречей Украина подпишет соглашение по добыче полезных ископаемых. «Но в итоге это условие удалось снять, встреча состоялась и так», — пишет издание без пояснений, как Украина смогла избежать его выполнения.
Собеседники «РБК-Украина» отметили, что делегация Киева прошла «проверку», устроенную с американской стороны.
США предлагают Украине заключить сделку по обмену украинских полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов (часть ресурсов находятся на подконтрольных России территориях), на американскую помощь. По данным NBC, Вашингтон предложил, чтобы Киев дал США право на владение 50% редкоземельных минералов Украины, в обмен на что в стране могут быть размещены американские войска для обеспечения безопасности в связи с добычей полезных ископаемых.
Зеленский пока не подписывал документ, обосновав это тем, что он «не готов для защиты интересов Украины». The Economist со ссылкой на источники писал, что глава Минфина США Скотт Бессент, привезший в Киев драфт соглашения, дал Зеленскому час на его подписание, но президент отказался. В Мюнхене Вашингтон вновь потребовал контроля над добычей украинских ресурсов «в качестве погашения задолженности за военную помощь», украинская делегация договорилась об отсрочке и согласилась начать процесс переговоров.
В Белом доме отказ Зеленского от сделки сочли недальновидным, а советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уотлц заявил, что подписание соглашения было бы мудрым решением.
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