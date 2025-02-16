Советник Трампа потребовал «компенсаций» от Украины
Инвестиционное сотрудничество Украины и США могло бы стать лучшим вариантом возмещения трат на военную поддержку со стороны Вашингтона, сказал советник по нацбезопасности американского президента Майк Уолтц в эфире Fox.
«Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — сказал Уолтц.
По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский, «поступил бы очень мудро, заключив соглашение с Соединенными Штатами» о разработке полезных ископаемых.
По сведениям Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению американского доступа к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий, но не предоставили гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования. NBC выяснил, что США предложили Киеву после окончания боевых действий разместить на украинской территории свои войска для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов.
Один из собеседников Bloomberg сравнил предложенные Украине условия с колониальной политикой Бельгии в Африке в XIX веке, когда король Леопольд II получил в личное владение бассейн реки Конго, где было образовано одноименное государство.
Власти Украины от этих условий сделки отказались. Зеленский объяснил, что в этой редакции документ не защищает интересы Украины.
Российская сторона критикует военное сотрудничество стран Запада с Украиной и требует прекратить этот процесс.
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