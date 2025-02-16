 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Советник Трампа потребовал «компенсаций» от Украины

Советник Уолтц: США ожидают от Украины возмещения средств за военную помощь
Сюжет
Военная операция на Украине
Американцы потратили миллиарды на помощь Украине и хотели бы окупить расходы, заявил Уолтц, призвав Зеленского принять условия сделки по полезным ископаемым. Источник Bloomberg сравнил условия соглашения с колониальной политикой
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Инвестиционное сотрудничество Украины и США могло бы стать лучшим вариантом возмещения трат на военную поддержку со стороны Вашингтона, сказал советник по нацбезопасности американского президента Майк Уолтц в эфире Fox.

«Американский народ заслуживает окупаемости [расходов], заслуживает получения какой-то компенсации за миллиарды, которые он вложил в эту войну», — сказал Уолтц.

По его мнению, украинский президент Владимир Зеленский, «поступил бы очень мудро, заключив соглашение с Соединенными Штатами» о разработке полезных ископаемых.

Рубио рассказал, что США ожидают от России в ближайшие дни по Украине
Политика
Марко Рубио

По сведениям Bloomberg, США предложили Украине одностороннюю сделку по обеспечению американского доступа к украинским природным ресурсам после завершения боевых действий, но не предоставили гарантий участия Киева в процессе дипломатического урегулирования. NBC выяснил, что США предложили Киеву после окончания боевых действий разместить на украинской территории свои войска для обеспечения безопасности в обмен на владение 50% редкоземельных минералов.

Один из собеседников Bloomberg сравнил предложенные Украине условия с колониальной политикой Бельгии в Африке в XIX веке, когда король Леопольд II получил в личное владение бассейн реки Конго, где было образовано одноименное государство.

Власти Украины от этих условий сделки отказались. Зеленский объяснил, что в этой редакции документ не защищает интересы Украины.

Российская сторона критикует военное сотрудничество стран Запада с Украиной и требует прекратить этот процесс.

Материал дополняется.

Порошенко назвал возможную дату президентских выборов на Украине

Bloomberg узнал о плане ЕС нарастить военные расходы и помощь Украине

Reuters опубликовал вопросы США к ЕС по урегулированию на Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Финский президент представил свою концепцию урегулирования на Украине

Песков пообещал, что Россия не угодит «в сети лживых обещаний» Запада

Кремль исключил влияние санкций на переговоры по Украине

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие полезные ископаемые Украины могут интересовать США. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина США Майк Уолтц полезные ископаемые
Майк Уолтц фото

Майк Уолтц

политик, советник президента США по нацбезопасности
31 января 1974 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 94,89 (-0,03) Инвестиции, 14 фев, 17:48 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 90,31 (-0,72) Инвестиции, 14 фев, 17:48
Захарова ответила на призыв Эстонии «загнать Путина в угол»Политика, 01:17
Мэр Николаева сообщил о полном нарушении электрогенерации в городеПолитика, 01:13
Мать отпущенного из Газы россиянина заявила о его ранениях при похищенииПолитика, 01:01
Трамп оценил угрозу НАТО со стороны России: «Ни капельки»Политика, 00:53
«Коммерсантъ» назвал дату переговоров США и РоссииПолитика, 00:21
Киев ответил на слова Порошенко о дате выборов на УкраинеПолитика, 00:13
Суд ЕС обсудил формулу снятия санкций с российских бизнесменовЭкономика, 00:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Мосбиржа подвела итоги первых тестовых торгов в выходныеФинансы, 00:00
Советник Трампа потребовал «компенсаций» от УкраиныПолитика, 16 фев, 23:56
Рубио рассказал, что США ожидают от России в ближайшие дни по УкраинеПолитика, 16 фев, 23:14
Зеленский прибыл в ОАЭПолитика, 16 фев, 23:07
На Кубани в результате беспилотной атаки пострадала 4-летняя девочкаПолитика, 16 фев, 22:10
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и WEY, 16 фев, 22:00
Пушилин рассказал о выходе к важной трассе на красноармейском направленииПолитика, 16 фев, 21:50