 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам

CNN: Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Зеленский сообщил, что детали предлагаемого соглашения изучаются и в ближайшие дни, на Мюнхенской конференции, могут быть зафиксированы какие-то договоренности. Редкоземельные металлы Украины США хотят получать в обмен на помощь
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает CNN.

Сам Зеленский 13 февраля заявил, что сейчас документ изучают в деталях. «Сделаю все, чтобы команда чиновников сейчас поработала в ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене [на конференции по безопасности]», — сказал президент.

По данным источника «Суспiльне», украинский президент уведомил американского о получении драфта соглашения по редкоземельным полезным ископаемым и начале анализа предложения.

Конференция в Мюнхене начнется 14 февраля. Там у Зеленского запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации Трампа, в том числе вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Эксперты усомнились в выгоде Трампа от редкоземельных металлов на Украине
Экономика
Фото:Uriel Sinai / Getty Images

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.

Читайте РБК в Telegram.

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Что известно о первом подтвержденном разговоре Путина и Трампа о конфликте на Украине

Песков назвал очень важным разговор Путина и Трампа

Налоговый вычет по ипотеке: как вернуть 660 тыс. рублей. Инструкция

В Китае заявили, что рады разговору Путина с Трампом

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина США полезные ископаемые Владимир Зеленский Дональд Трамп
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Эстонии заявили о готовности предложить США свои редкоземельные металлы
Политика
Зеленский ответил на слова Трампа о редкоземельных металлах Украины
Политика
В Киеве назвали США условие сотрудничества по редкоземельным металлам
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 18:04
Альфа-банк вручил премии российским компаниям за прорывные технологииПресс-релиз, 19:07
Юристы разъяснили, будут ли подростки приносить присягу, получая паспортОбщество, 19:05
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полетыПолитика, 19:04
Генсек НАТО заявил, что Киеву никогда не обещали членство после мираПолитика, 18:59
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,4Общество, 18:58
Анджело Гайя призвал не сравнивать вино с другими алкогольными напиткамиВино, 18:53
Зеленский фразой «не очень приятно» оценил звонок Трампа ему после ПутинаПолитика, 18:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Песков предложил способ узнать, кто инициировал разговор Путина и ТрампаПолитика, 18:46
Прокуратура проверит пропажу участника убийства зампреда ЦБОбщество, 18:41
«Лада» проиграла десятый матч подряд в КХЛСпорт, 18:40
Гладков сообщил о четырех атаках дронов в Белгородской областиОбщество, 18:35
FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и ТрампаПолитика, 18:27
Индекс РТС вырос на 10% и впервые за полгода превысил 1100 пунктовИнвестиции, 18:26
Госдума отклонила проект о запрете курения возле подъездов и остановокОбщество, 18:15