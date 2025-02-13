CNN: Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам

CNN сообщил, что Киев пока не подписал сделку по редкоземельным металлам

Зеленский сообщил, что детали предлагаемого соглашения изучаются и в ближайшие дни, на Мюнхенской конференции, могут быть зафиксированы какие-то договоренности. Редкоземельные металлы Украины США хотят получать в обмен на помощь

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский пока не подписал соглашение с США по редкоземельным металлам, которое привез в Киев американский министр финансов Скотт Бессент, сообщает CNN.

Сам Зеленский 13 февраля заявил, что сейчас документ изучают в деталях. «Сделаю все, чтобы команда чиновников сейчас поработала в ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене [на конференции по безопасности]», — сказал президент.

По данным источника «Суспiльне», украинский президент уведомил американского о получении драфта соглашения по редкоземельным полезным ископаемым и начале анализа предложения.

Конференция в Мюнхене начнется 14 февраля. Там у Зеленского запланированы встречи с высокопоставленными представителями администрации Трампа, в том числе вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Трамп 3 февраля предложил, чтобы Украина получала помощь от США в обмен на редкоземельные металлы (к этой группе относят 17 элементов: скандий, иттрий, лантан и другие). Позднее республиканец оценил объем сделки в $500 млн, указав, что в обмен на доступ к редкоземельным металлам и газу Вашингтон даст Украине гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании. Белый дом пояснял, что США намерены получить редкоземельные металлы с Украины, чтобы компенсировать потраченные средства на поддержку Киева.

Зеленский отмечал, что Украина не собирается даром делиться своими ресурсами с США, но готова к сделке, при которой будет возможно развитие совместного освоения ископаемых. «Американцы помогли больше всех, и поэтому американцы должны получить больше всех. И у них должен быть этот приоритет, и они его получат», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что предложение США говорит об их намерении оказывать помощь Украине «на коммерческой основе». «Лучше, конечно, вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта», — добавил он.