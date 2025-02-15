NV рассказал о заминке из-за предложения Киева США по ископаемым
Украина предоставила США собственные предложения для потенциального договора о праве на украинские полезные ископаемые, по этой причине встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и украинского президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности была перенесена. Об этом сообщает NV.
По данным издания, незадолго до встречи Украина передала США проект своих предложений, и американские представители попросили время, чтобы с ними ознакомиться.
Reuters пишет со ссылкой на три источника, знакомых с выступлением Зеленского на его встрече с американскими конгрессменами, что украинский президент выразил беспокойство из-за предложений американской стороны. «Он «чувствовал, что его необоснованно просят подписать то, что у него не было возможности прочитать. Я не думаю, что он оценил то, что ему дали что-то, на что он должен согласиться или отклонить», — сказал источник издания.
Собеседник Reuters отметил, что Зеленский обсудил предложения Киева и с конгрессменами, подчеркнув, что оно разработано в соответствии с Конституцией Украины.
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