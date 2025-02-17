Владимир Зеленский (Фото: Johannes Simon / Getty Images)

Украинский президент Владимир Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложения США о доступе американских компаний к украинским природным ресурсам. Об этом заявил пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, его слова передает Independent.

В феврале администрация президента США Дональда Трампа предложила украинским властям предоставить Вашингтону право на владение 50% редкоземельных минералов Украины. Зеленский отказался подписывать документ.

«Президент Зеленский недальновидно относится к прекрасной возможности, которую администрация Трампа предоставила Украине», — сказал он.

На Украине находится 5% мировых запасов «критического сырья», в том числе редкоземельных металлов, сообщало Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. К последним относятся 17 элементов, среди которых скандий, иттрий и лантан.

В Белом доме считают, что сделка станет для Украины «способом возместить США миллиарды долларов» за оружие и поддержку, которые Вашингтон предоставил Киеву с февраля 2022 года. В Кремле назвали предложение о ресурсной сделке помощью на коммерческой основе и заявили, что лучше «вообще не оказывать помощь и тем самым способствовать завершению этого конфликта».