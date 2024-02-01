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Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Дочь Кадырова Хадижат стала первым замруководителя администрации главы Чечни

Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

Назначить Кадырову на этот пост предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он заявил, что она добилась успеха на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а также в работе с общественными организациями.

Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Рамзан Кадыров одобрил внесенное предложение и пожелал дочери успехов.

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Рамзан Кадыров

Хадижат Кадырова — вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова. По данным «Грозный-Информ», она родилась 17 января 2000 года.

Департамент дошкольного образования Грозного Хадижат Кадырова возглавляла с декабря 2020 года. До этого она была заведующей детским садом. В декабре 2021 года Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». В ноябре 2022 года ее наградили орденом имени Ахмата Кадырова.

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