Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни

Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.

Назначить Кадырову на этот пост предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он заявил, что она добилась успеха на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а также в работе с общественными организациями.

Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Рамзан Кадыров одобрил внесенное предложение и пожелал дочери успехов.

Хадижат Кадырова — вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова. По данным «Грозный-Информ», она родилась 17 января 2000 года.

Департамент дошкольного образования Грозного Хадижат Кадырова возглавляла с декабря 2020 года. До этого она была заведующей детским садом. В декабре 2021 года Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». В ноябре 2022 года ее наградили орденом имени Ахмата Кадырова.