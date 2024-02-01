Дочь Кадырова стала замруководителя администрации главы Чечни
Хадижат Кадырову, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначили на должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики по взаимодействию с социальным блоком. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Чечни.
Назначить Кадырову на этот пост предложил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов. Он заявил, что она добилась успеха на посту руководителя департамента дошкольного образования мэрии Грозного, а также в работе с общественными организациями.
Таймасханов выразил уверенность, что в новой должности Кадырова сможет достичь больших результатов по развитию социальной сферы. Рамзан Кадыров одобрил внесенное предложение и пожелал дочери успехов.
Хадижат Кадырова — вторая по старшинству дочь Рамзана Кадырова. По данным «Грозный-Информ», она родилась 17 января 2000 года.
Департамент дошкольного образования Грозного Хадижат Кадырова возглавляла с декабря 2020 года. До этого она была заведующей детским садом. В декабре 2021 года Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». В ноябре 2022 года ее наградили орденом имени Ахмата Кадырова.
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